Как сохраняют самарские памятники истории
Если бы руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко пригласил журналистов на пресс-конференцию два года назад - вскоре после того, как вверенное ему ведомство приступало к работе, от критических, въедливых и даже гневных вопросов и реплик не было бы отбоя. Потому что с охраной культурного наследия в губернии действительно положение было аховое: памятники почти не реставрировали, трудно было разобраться в перечнях, вопросах собственности, охранных зонах и прочем насущном.
А сегодня стало понятно: даже в таком непростом и, казалось бы, финансово неподъемном деле, как охрана памятников истории и культуры, вполне можно навести порядок. К тому же в нынешний момент, когда регион получает весомую финансовую поддержку из федеральной казны в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™. Так что на днях на своей пресс-конференции Владимир Филипенко критики от СМИ услышал немного. Сейчас разговор идет уже в другом ключе: что нужно предпринимать, чтобы выстроить работу еще эффективнее.
Порядок в реестре
В регионе под охраной государства находится 4250 объектов культурного наследия: 83 из них федерального значения, 671 - регионального и 3496 - вновь выявленные (подавляющее большинство - памятники археологии).
В этом хозяйстве наводят порядок: 392 объекта уже включено в государственный электронный реестр, каждый получил регистрационный номер. В следующем году управление планирует эту работу довести до конца.
Кстати, по многим самарским памятникам архитектуры управление имеет исторические справки, то есть можно узнать, когда старосамарская усадьба возводилась, кому принадлежала, в чьи руки переходила. Такими документами ведомство и Центральный государственный архив Самарской области в течение двух лет помогают нашему изданию. Мы вместе продвигаем историко-просветительский проект «Самарские усадьбы: время возрождения». Заинтересованные горожане получают уникальную информацию о старинных зданиях, в которых проживают, которые находятся рядом.
Чтобы в прежде заброшенном хозяйстве была полная ясность, приняты нормативные акты, регламентирующие установку границ территорий исторически значимых объектов. 145 усадеб такие границы уже имеют, то есть потенциальные застройщики и прочие хозяйствующие субъекты должны четко на эти рамки ориентироваться. Сведения о границах внесены в государственный кадастр недвижимости, отныне они - закон.
Финансы для гостевых маршрутов
- Началась еще одна интересная и необходимая работа: установка табличек на памятниках - объектах культурного наследия, - сообщил Владимир Филипенко. - Их предстоит разместить на 729 объектах, и на первых двадцати они уже есть. К мировому футбольному первенству табличек с информацией, что это за здание, когда оно было построено, появится 428 - на гостевых, экскурсионных маршрутах. В целом, считаем, это прорыв: впервые за многие годы наш регион выделяет более двух миллиардов рублей на приведение в порядок объектов культурного наследия. Они располагаются на гостевых маршрутах ЧМ- 2018.
В планах - провести ремонтно-реставрационные работы на 152 объектах культурного наследия вдоль гостевых маршрутов и в районе стрелки рек Самары и Волги. Из них по 25 объектам субсидии из областной казны предоставлены Самаре. В итоге в 20 усадьбах ремонтно-реставрационные работы уже завершены.
Идем по адресам
Что в Самаре за последнее время отреставрировано? Здание на улице Куйбышева, 55; усадьба Курлиной на улице Фрунзе, 159 (Музей модерна); один из архитектурных символов Самары - католический костел на улице Фрунзе, 157; здание бывшего общественного собрания постройки 1914 года на улице Куйбышева, 157 (здесь располагается военно-исторический музей, финансирование реставрационных работ взяло на себя Минобороны РФ); комплекс зданий 1-й пожарной части на улице Степана Разина, 1а; дом Кудряшова постройки 1880 - 1890 годов на улице Фрунзе, 79; особняк на улице Вилоновской, 22; историческое здание самарской школы №15 на улице Куйбышева, 125.
Что находится в работе? Продолжают восстанавливать историческую территорию Иверского женского монастыря на улице Вилоновской. В следующем году должны завершить капитальную реконструкцию бывшего коммерческого клуба на улице Куйбышева, 104. В работе и наш знаменитый памятник конструктивизма - фабрика-кухня на улице Ново-Садовой. Летом работы приостанавливали, но сейчас, по словам Владимира Филипенко, вопросы с корректировкой проекта и финансированием решены, реставрация будет продолжена. В работе особняк Сурошникова на улице Пионерской, 18.
По региональной программе финансируются реставрационные работы в доме с атлантами - особняке Шихобаловых на улице Венцека, 55. Под театр кукол реконструируют здание бывшего ресторана «Аквариум» на улице Самарской, 95. Идут проектные работы по реставрации ДК имени Литвинова.
Какое здание стоит в очереди на обновление? Особняк Субботиных-Шихобаловых (дом губернатора) на улице Алексея Толстого, 3. Проект его реставрации уже готов.
- Мы обращаемся ко всем жителям города: нам есть чем гордиться, что беречь. Поэтому хотелось бы рассчитывать на всеобщее внимательное и патриотичное отношение к самарскому историко- культурному наследию, - подчеркивает Владимир Филипенко. - В ходе идущей реставрации даже открытия делаются. Например, в костеле во время работ обнаружились первоначальные росписи, и они частично отреставрированы, их вернули Самаре, надеемся, на долгие годы.
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