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Управление финконтроля обнаружило нарушений на 234,2 миллиона рублей в Самаре

Состоялось очередное заседание городской комиссии по противодействию коррупции. На мероприятии, которое прошло под председательством главы Самары Олега Фурсова, были рассмотрены вопросы привлечения к антикоррупционной работе молодежных организаций, повышения эффективности использования бюджетных средств и контроля за выполнением работ по муниципальным контрактам. 
 
Заместитель руководителя департамента культуры и молодежной политики Светлана Лановенко рассказала, что на всех направлениях работы департамента, а также его подведомственных учреждений реализуется принцип открытости. Одно из направлений работы - проведение профилактических мероприятий. Например, молодежный центр «Самарский» за последние два года провел около 170 подобных мероприятий, в которых приняло участие свыше 20 общественных организаций. В их числе молодежные советы районов, общественные парламенты, центр социальных проектов, региональное отделение общественной организации «Воспитанники комсомола - Мое Отечество», «Молодая гвардия». Молодежь привлекают к разработке муниципальных программ, отдельных правовых актов. 
 
Руководитель управления финансового контроля департамента финансов и экономического развития Станислав Максимов отметил, что городские власти нацелены на то, чтобы бережно относиться к каждому бюджетному рублю. Поэтому большое внимание уделяется реформированию системы муниципального контроля. Она должна стать риск-ориентированной, обеспечить прозрачность при использовании буквально каждого рубля. 
 
С начала года управление финконтроля выявило нарушений на 234,2 млн рублей. Основным нарушением является начисление необоснованных выплат. Постоянно идут обследования проектно-сметной и исполнительной документации. По всем отрицательным заключениям подрядчиков заставляют устранять нарушения или возвращать деньги в бюджет. 
 
Докладывая о выполнении работ по муниципальным контрактам, руководитель департамента городского хозяйства и экологии Вячеслав Коновалов рассказал, что за качеством работ следят не только специалисты, но и активные граждане, представители общественных советов. Если обнаруживают нарушения, подрядчикам выдают предписание с требованием устранить их. В целом из-за некачественно выполненных работ в этом сезоне не принято около 0,5% от всего объема контрактов, в прошлом году этот показатель составлял 1,5%.
 
Дата: 26 сентября 2017 , 08:58
214
Автор текста: Светлана Келасьева
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