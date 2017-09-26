Заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Александр Полонский об инфляции, кредитах и ценах в магазинах
15 сентября совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 9 до 8,5% годовых. Регулятор отмечает, что инфляция находится на уровне 4%, а экономика страны продолжает расти. Поэтому Центробанк допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки в ближайшие два квартала. О том, как это решение отразится на жизни россиян, «Самарской газете» рассказал заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Александр Полонский.
- Александр Эдуардович, каковы приоритеты денежно-кредитной политики Банка России? Как она влияет на повышение благосостояния россиян?
- В своей денежно-кредитной политике мы, прежде всего, ориентируемся на ценовую стабильность. То есть Центральный банк стремится обеспечить стабильно низкие темпы прироста цен – около 4%. От этого выигрывают все – и граждане, и предприятия, и банки. Низкая инфляция не съедает доходы населения, не отражается на их покупательной способности и не обесценивает сбережения граждан. Это особенно важно для людей с низкими доходами, поскольку в условиях высокой инфляции их доходы не поспевают за расходами, и им приходится тратить «на жизнь» практически все заработанное. Вместе с тем статистика говорит, что люди видят положительные изменения. Да, инфляция остается проблемой №1 для россиян, но доля тех, кто так считает, с 2015 по 2017 годы снизилась с 53 до 43%.
- Почему инфляция должна быть равна 4%, а не 2% или 5%, к примеру?
- Более низкий уровень годовой инфляции (существенно ниже 4%) для российской экономики сегодня трудно достижим. Проблем накопилось много – это и монополизация в ряде секторов, и недостаточно развитая конкуренция, не везде рыночные механизмы действуют эффективно. Если инфляция опустится до отметки в 2%, то мы можем получить дефляцию по ряду групп товаров и услуг, по которым цены характеризуются высокой изменчивостью. А в условиях дефляции многие россияне могут отложить покупки и ждать, что завтра цены будут еще ниже. При отсутствии увеличения спроса предприятия не будут наращивать объем выпуска товаров и услуг, и экономика постепенно перестанет развиваться. Получается такой замкнутый круг. С другой стороны, слишком высокую инфляцию сложно контролировать. Поэтому в сегодняшних экономических реалиях 4% – это оптимальный уровень. Во многих странах с формирующимися рынками в последние 10 лет инфляция также держится примерно на уровне 4% – это хороший показатель.
- За счет каких механизмов и решений Банк России намерен удерживать инфляцию на низком уровне?
- Мы воздействуем на инфляцию, прежде всего, через процентный канал. Центральный банк устанавливает ключевую ставку по своим основным операциям и при необходимости принимает решения о повышении или снижении ее уровня. В случае ее повышения происходит повышение процентных ставок на денежном рынке и далее по цепочке взаимосвязей – повышение ставок в экономике. В конечном итоге это сдерживает рост цен, приводит к замедлению инфляции. Ключевая ставка – это та ставка, по которой банки получают кредиты от Банка России или размещают в нем депозиты. Она потому и называется ключевой, что определяет остальные ставки в экономике, включая ставки по депозитам и кредитам в банках. Поэтому ее изменение оказывает влияние как на сберегательную, так и на кредитную активность населения. При повышении ставок люди могут отложить решение взять кредит, но более охотно увеличивают свои сбережения в банках. Это приводит к сокращению совокупного спроса в экономике и замедлению инфляции. Если же рост цен замедляется, Центробанк может принять решение о снижении ключевой ставки. При этом кредиты дешевеют, граждане и предприятия берут их более охотно, и в результате растет спрос на товары и услуги. Но если снижение ключевой ставки соответствовало условиям развития экономики, это может создать благоприятные условия для ее роста без ускорения динамики цен.
- Показатель инфляции в 4% определяется Банком России на краткосрочную или долгосрочную перспективу?
- Три года назад Банк России планировал достигнуть такой уровень инфляции к концу 2017 года. Эту задачу мы практически выполнили, теперь собираемся поддерживать инфляцию вблизи 4% постоянно. Конечно, под влиянием тех или иных факторов инфляция в отдельные периоды может быть несколько выше или ниже этого уровня. Но если мы увидим риски существенного и устойчивого отклонения инфляции от цели, будем принимать соответствующие решения.
- В ближайшей перспективе ожидается рост или снижение ключевой ставки?
- Мы видим возможность ее дальнейшего снижения. Каждый раз совет директоров Банка России принимает решение по ставке на основе оценки рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции от цели, а также динамики цен и экономической активности. Для этого мы разрабатываем комплексный макроэкономический прогноз на три года вперед. Следующее заседание совета директоров состоится в конце октября, затем в середине декабря.
- Каковы главные инфляционные риски на сегодня?
- Риски могут носить кратковременный или более долгосрочный характер. К краткосрочным рискам мы относим прежде всего сезонные факторы. Например, в августе инфляция снизилась до 3,3%. Это было в значительной мере связано с динамикой цен на фрукты и овощи. Наступил сезон сбора урожая, новая продукция расширила предложение на рынке, цены существенно снизились. Но скоро сезон закончится, и рост цен может ускориться. То есть фактор, который сейчас играет в минус, потом может сработать в плюс. К среднесрочным рискам мы относим колебания цен на энергоносители, дефицит трудовых ресурсов, уменьшение склонности населения к сбережению, повышенные инфляционные ожидания. Поэтому в своих прогнозах мы закладываем разные сценарии и готовы к любому развитию событий.
- Как сделать экономику России менее уязвимой или вовсе неуязвимой к изменению внешних условий?
- Наверное, полностью неуязвимой сделать трудно. Это, пожалуй, возможно только при «железном занавесе», к которому мы бы не хотели возвращаться. А если говорить более серьезно, то нужно диверсифицировать нашу экономику на основе применения передовых технологий. Нужно развивать конкуренцию в разных секторах, снижать уровень монополизации. Ведь высокая конкуренция сдерживает рост цен. Нужно повышать эффективность управления, как в частном, так и в государственном секторе.
- Насколько, на ваш взгляд, гражданам сегодня целесообразно брать крупные кредиты, например, на покупку жилья или автомобиля? Как политика регулятора по снижению инфляции повлияет на кредитование в стране, на цены в магазинах?
- Это решает каждая семья, исходя из своих доходов, расходов и сбережений. Однако в текущем году мы видим тенденцию: люди стали тратить больше денег на крупные покупки, которые они откладывали прежде. Мы рассчитываем, что по мере закрепления инфляции на целевом уровне и снижения ключевой ставки кредитные ставки также будут снижаться, то есть кредиты станут более доступными для населения.
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