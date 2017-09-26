Пьяная женщина на Шевроле сбила трех пешеходов в Самаре

На территории парковки Шевроле сбил трех пешеходов и скрылся. Иномарку остановили сотрудники ГИБДД на улице Ташкентской, когда она ехала по тротуару. За рулем оказалась нетрезвая девушка, сообщает движение «Ночной патруль» на своей странице «Вконтакте». Со слов автоледи, она работает ревматологом в больнице имени Середавина.