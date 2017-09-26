В Самаре обсудили готовность города к Чемпионату мира

О состоянии дел на текущий момент доложил первый вице-мэр Владимир Сластенин. Администрация выступает головным исполнителем и соисполнителем по 145 обязательствам, все идет в рамках плана.

Продолжается строительство линии трамвая от улицы Ташкентской до нового стадиона протяженностью 2,2 километра, работы уже выполнены на 68%. За последние четыре года при поддержке правительства региона закуплено 175 единиц техники: 125 автобусов, 30 трамваев и 20 троллейбусов. Как раз в эти дни начали курсировать 10 трехсекционных низкопольных вагонов. В соответствии с требованиями FIFA определены площадки для размещения пункта досмотра грузов и транспорта и организации специализированного автотранспортного парка «Центр управления перевозками».

По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» идет благоустройство общественных территорий. Обновляется Струковский сад, работы там выполнены на 64%. В 70% оценивается готовность площади имени Куйбышева. На 84% выполнен ремонт Куйбышевского склона и Вилоновского спуска. В новом виде предстанет и четвертая очередь набережной. Продолжается ремонт трех фонтанов, расположенных на гостевых маршрутах.

В этом сезоне организованы ремонтно-реставрационные работы на 20 объектах культурного наследия, 12 из них готовы. На гостевых маршрутах с привлечением частных инвестиций выполнен ремонт 111 зданий, включая покраску 55 деревянных домов. До конца года приведут в порядок еще 68 старинных зданий. В историческом центре также занимаются устройством заборов «под старину» - в тех кварталах, где сохранена подходящая застройка. В работе и фасады многоквартирных домов: 132 готовы, всего в 2017 году запланировано отремонтировать 291 объект.

К Чемпионату появится 88 новых остановочных павильонов. К концу этого года будет закончен ремонт на Южном мосту, на 45 участках автомобильных дорог, 465 участках тротуаров, 114 внутриквартальных территориях. Общее выполнение по всем этим объектам сейчас составляет 70%. Идет и ремонт четырех въездных групп на трассах, ведущих в город.

Главы районных администраций подробно, поадресно доложили, что на вверенных им территориях уже сделано и какие вопросы еще предстоит решить. На заседании штаба речь шла о цветниках, ландшафтных скульптурах, демонтаже незаконных рекламных конструкций, вывозе нелегальных объектов потребительского рынка, а также об организации общественного питания в дни ЧМ-2018, создании комфортной языковой среды для иностранных гостей, их транспортном обслуживании, экскурсионных маршрутах.

- Выполнен большой объем работ, но мы поднимаем планку все выше, чтобы город выглядел действительно достойно, - подчеркнул Олег Фурсов. - Будем решать вопрос и по дополнительным финансовым ресурсам. Районным администрациям надо выстраивать задачи по приоритетности и четко их выполнять.

Мэр поручил руководству районов, через которые пройдут гостевые маршруты, составить календарные планы работ по всем позициям с учетом уже сделанного на сегодня.