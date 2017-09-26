В Самарской области изъяли 40 тысяч литров контрафактного алкоголя





Даже в малых дозах

Из 1308 жителей региона, попавших в медицинские учреждения в текущем году с отравлением алкоголем, скончались 29. Еще 187 человек, по данным судебно-медицинской экспертизы, умерли от интоксикации дома или на улице. Статистику привел врач-токсиколог отделения по оказанию помощи больным с острыми отравлениями Самарской областной клинической больницы им. Середавина Петр Копылов. Чрезмерное употребление даже качественного спиртного наносит серьезный вред здоровью, что уж говорить о контрафакте. Даже в малых дозах он может привести к летальному исходу.

- Контрафактный алкоголь часто содержит метиловый, пропиловый, бутиловый спирт, - рассказал Петр Копылов. - Он оказывает негативное воздействие на центральную нервную и сердечно-сосудистую системы, печень.

Страдает не только здоровье населения. Продажа «левого» алкоголя наносит большой урон областной казне. Она недополучает деньги, которые могли бы пойти на решение социальных вопросов, благоустройство. Дело в том, что когда мы приобретаем «правильное» спиртное, то акцизные сборы пополняют региональный бюджет. А доходы от реализации нелегальных, нигде не учтенных напитков остаются в тени - оседают в карманах нечестных предпринимателей.

- Сейчас распределение акцизов полностью зависит от того, насколько велики продажи легальной алкогольной продукции на территории каждого субъекта Российской Федерации, - сказал первый заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Михаил Жданов. - Долю для каждого субъекта высчитывают на основании данных ЕГАИС - единой государственной автоматизированной информационной системы. Она содержит информацию обо всех продажах легального алкоголя в стране. Чем больше его продается на территории региона, тем больше акцизов местный бюджет получает из федерального центра.





Контроль и еще раз контроль

В августе этого года полномочия минэкономразвития расширили. Если раньше специалисты работали только с организациями, которые имеют лицензии на торговлю алкоголем, то теперь ведомство может проверять всех предпринимателей. По сути министерство получило основания контролировать весь рынок розничной продажи спиртного. Проверки проводят каждый день, нарушителей наказывают штрафами.

Административные производства могут возбуждать по сигналам местных властей, управляющих микрорайонами, жителей. Если, конечно, сведения находят подтверждения.

- Мы выезжаем на конкретную точку и оформляем определение о возбуждении административного производства, - пояснил руководитель департамента регулирования оборота алкогольной продукции област- ного минэкономразвития Валерий Тихонов.

Самые частые нарушения: оборот алкоголя без сопроводительных документов, которые подтверждали бы его легальность, недекларирование объемов оборота горячительной продукции. Нередко в точках общественного питания продают закрытые бутылки, содержимое которых покупатели не употребляют на месте, а уносят их с собой - как из магазина. Эти напитки не фиксируются в системе ЕГАИС, и доходы в бюджет не поступают.

Изъяли 40 тысяч литров

Начальник отдела организации применения административного законодательства ГУ МВД России по Самарской области Александр Мязин рассказал, что в этом году полиция выявила почти 2,7 тысячи правонарушений, связанных с незаконным оборотом алкоголя.

- По итогам как всего 2016 года, так и первых шести месяцев 2017-го Самарская область занимает первое место среди всех субъектов Приволжского федерального округа по количеству выявленных правонарушений этой категории, - сообщил он. - Из незаконного оборота в рамках только административного производства изъято 39,5 тысячи литров алкоголя на сумму свыше восьми миллионов рублей.

В этом году полиция пресекла работу двух подпольных цехов, на которых производили и разливали контрафактное спиртное, и ликвидировала два склада, где такое «добро» хранилось. По проверенной информации, этот фальсификат не попадал на прилавки самарских торговых точек, а уходил за пределы нашей губернии.





Дело за управляющими

Выявлять нарушителей помогают управляющие микрорайонами. К ним стекается информация от жителей, в частности, о предпринимателях, пренебрегающих нормами закона. Как уточнил Михаил Жданов, сейчас разрабатывается программа стимулирования общественных советов микрорайонов, чтобы повысить их активность в выявлении нелегальных торговых точек. Возможно, часть дополнительных доходов, которые получит областной бюджет от поступления акцизов, будут передавать на решение каких-либо хозяйственных проблем конкретных микрорайонов.

Управляющий микрорайоном №24 Кировского района Владислав Горохов рассказал, что общественников при проверках магазинов выручает специальное приложение для телефонов. Оно позволяет за считанные секунды выяснить, легальный алкоголь или нет. Однако у общественников нет полномочий досматривать весь торговый объект.

- Мы же не можем заглядывать под прилавок, - посетовал Владислав Горохов. - Предприниматели покажут управляющим одну бутылку - «правильную», а покупателям продадут другую.

Также управляющие жаловались на некоторых участковых, которые закрывают на нарушения закона глаза и уклоняются от сотрудничества с общественниками.

Большую роль в борьбе могут сыграть честные коммерсанты, чьи магазины оборудованы кассовыми аппаратами, подключены к ЕГАИС, те, кто не прячет за прилавком пятилитровые бутыли с напитками неизвестного происхождения.

- Я призываю не только общественность, но и честных предпринимателей содействовать нам. Ведь если один бизнесмен понес затраты, приобрел лицензию, а другой - нет, да и алкоголь закупает некачественный, по ценам ниже рыночных, - это недобросовестная конкуренция, - подытожил Михаил Жданов.