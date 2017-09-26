На территории больницы Пирогова появятся парковки

По периметру больницы Пирогова, вдоль улицы Полевая и проспекта Ленина, территория уже очищена от уличной торговли, незаконных киосков, мусорных контейнеров. Выложен плиткой тротуар, обновлен забор, на территории учреждения проведено кронирование деревьев, удалены сухостои. При этом был сохранен 150-летний тополь.

Обновлен забор по всему периметру. Уже сейчас во дворе учреждения, где раньше было заброшенное пространство, выкладывают дорожки. Как рассказал главный врач, скоро разобьют клумбы и газоны, посадят каштаны, липы, установят новое освещение, лавочки, урны, чтобы пациенты могли в комфортных условиях дышать свежим воздухом. Для удобства посетителей на территории учреждения организуют две парковки на 350 и 100 автомобилей со стороны Первомайской. А с центрального входа будет въезд для «Скорой помощи». Причем не одной машины, как сейчас, а сразу для четырех. С этой целью значительно расширят вход со стороны приемного отделения для подъезда служебных машин и прохода граждан. Установят новый контрольно-пропускной пункт. На него выведут видеонаблюдение с корпусов и пожарную сигнализацию.

По словам главврача, проведут ремонт и внутри отделений. Установят напольную и настенную навигацию. Дополнительно откроют 4 смотровых кабинета и еще один реанимационный зал. Уже закуплено новое медицинское оборудование.

Запланирована замена сети электроснабжения, грузовых лифтов. Средства выделены в основном из областного бюджета. Ремонт планируется завершить в ноябре этого года.