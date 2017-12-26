Глава Самары Елена Лапушкина о местном самоуправлении и активных самарцах
Минувшей весной был утвержден новый состав Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления. Теперь в него входят представители всех типов муниципальных образований: от крупных городских округов до небольших сельских поселений. Самару в нем представляет теперь уже глава города Елена Лапушкина. Это интервью с ней "Самарская газета" подготовила в августе 2017 года, когда она занимала пост главы администрации Железнодорожного района.
- Елена Владимировна, что для вас значит вхождение в состав Совета при президенте?
- Это большая честь и огромная ответственность. Ведь я представляю в Совете не только внутригородские районы, которых в РФ не так уж и много, но и наш прекрасный город.
- Как часто проходят заседания этого совещательного органа, какие вопросы на них решают?
- Заседания Совета проводятся, как правило, один раз в год, но в случае необходимости, по решению председателя, могут проходить внеочередные. Основные задачи - подготовка предложений по осуществлению государственной политики в области развития местного самоуправления и определение ее реализации, рассмотрение вопросов о взаимодействии органов государственной власти и органов МСУ.
- Чему было посвящено заседание Совета, которое прошло 5 августа в Кирове?
- Главный вопрос - участие граждан в принятии решений на местном уровне. В своем вступительном слове Владимир Владимирович Путин отметил: «Вопросы, которыми мы занимаемся в рамках Совета, казалось бы, простые, тривиальные, но на самом деле от качества решения этих вопросов в значительной степени зависит главное - уровень жизни граждан России. А собственно говоря, в этом и есть основная цель работы любого уровня власти».
В центре внимания на Совете, конечно, была реализация проекта «Формирование комфортной городской среды», также рассматривались вопросы развития территориального общественного самоуправления и совершенствования законодательства для большего вовлечения жителей в принятие решений на местном уровне, в том числе по вопросам благоустройства.
Было очень интересно послушать коллег из различных муниципальных образований, узнать об их успешном опыте взаимодействия с общественниками.
- Какие методы работы можно было бы взять на вооружение Самаре?
- Есть интересный опыт вовлеченности граждан в решение задач местного самоуправления в Кировской области. Это и проект поддержки местных инициатив, которые выдвигают граждане, и так называемый «Народный бюджет», в рамках которого жители участвуют в выборе конкретных направлений использования денежных средств. Интересные практики по обсуждению развития комфортной городской среды есть в Уфе. В Татарстане есть опыт по включению населения в самофинансирование: собственными деньгами жители участвуют в решении социальных задач на своей территории.
- Можно ли сказать, что в разных регионах одни и те же проблемы?
- Наша страна слишком велика, чтобы проблемы у всех были одинаковыми. Но, конечно, общая для всех тема - благоустройство. Никто не будет спорить, что люди должны жить в удобных, комфортных условиях. И кому как не им принимать решения, как должен выглядеть их двор, то место, где они живут.
- Была ли у вас возможность поделиться опытом Самары?
- Такая возможность была и на круглом столе, и в прямом общении с коллегами. Я рассказала об общегородском проекте «Поработал - отдохни!». Он был успешным, позволил вовлечь множество самарцев в процессы благоустройства. Активность жителей стала очень важным фактором при составлении списков дворов, которые отремонтируют по муниципальной программе «Комфортная городская среда». Я как патриот города убеждена, что самарцы - самые активные. Зайдите практически в любой двор - найдете совершенно уникальные газоны и клумбы. Люди разрабатывают целые дизайн-проекты, строят альпийские горки, высаживают редкие растения. Это уже не простое благоустройство, а попытки попробовать себя в ландшафтном дизайне.
И предприниматели стали проявлять инициативу. Это тем более важно, потому что Железнодорожный - первый из городских районов, с которым познакомятся болельщики, приехавшие на Чемпионат мира по футболу поездом. С первых минут пребывания в Самаре гости должны понять, что находятся в современном и благоустроенном городе. Нам предстоит еще очень много работы, но и сделано уже немало.
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