Как живут бездомные животные в самарских приютах
В третью субботу августа во всем мире отмечается День бездомных животных. Конечно же, это не праздник (ибо что же тут праздновать), а повод обратиться к имеющейся проблеме и рассказать о судьбах оказавшихся на улице Жучек и Барсиков.
«А зачем тогда они?»
Наверное, нет ни одного человека, у которого хоть раз не дрогнуло бы сердце при виде мокнущего под дождем котенка или потрепанной собаки, таскающей с помойки еду для своих щенков. Первая мысль, которая приходит в голову в этом случае, - обратиться в приют для животных, пусть приедут и заберут. Но здесь добрых людей почти всегда ждет разочарование. Выясняется, что приюты не принимают животных. Позвонивший возмущается и негодует: зачем же тогда эти учреждения существуют?
Попробуем разобраться
Сразу стоит пояснить, что государственных приютов для животных у нас в городе нет. Те несколько, что имеются, существуют на средства частных инвесторов и пожертвования волонтеров. Следовательно, предъявлять им претензии неуместно: они никому ничего не должны. И не берут они животных по самой банальной причине: приют не резиновый и не может вместить всех бездомных. Потому что количество желающих сдать животное в разы превышает число желающих его отсюда забрать.
Пристанище старых и больных
Приют «Участие» - старейший в городе. Первых питомцев он принял еще в 2008 году. До недавнего времени располагался на территории бывшего кинологического центра. В прошлом году, в связи со строительством моста через реку Самару, ему пришлось переехать. На полноценное обустройство территории у приюта денег нет, поэтому ремонт делают постепенно. Помогают спонсоры и волонтеры. Сначала нашлась семья, которая построила вольеры. Потом та самая организация, которая осуществляла снос старого приюта, вставила окна в полуразвалившемся здании на новой территории и заасфальтировала площадку. Общими усилиями восстановительные работы продолжают до сих пор.
Сейчас здесь живут более 200 собак и около 40 кошек. В основном это старые больные животные, среди которых немало инвалидов. Тут не усыпляют даже самых безнадежных, до последнего борются за каждую жизнь.
- В год мы пристраиваем 10 - 15 собак, - рассказывает основатель приюта «Участие» Ирина Блинова. - Это мало, конечно, но кому нужны старики и инвалиды? В месяц 150 тысяч рублей у нас уходит на еду, еще столько же на лечение.
Стоит заметить, что все пристраиваемые из приютов четвероногие проходят ветеринарное обследование, обработаны от глистов и блох и обязательно стерилизованы.
Бывшедомашним не место на улице
Приют «Надежда» придерживается иной политики. Сюда берут в основном бывшедомашних животных, по каким-то причинам оказавшихся на улице. Контактных и социально адаптированных. Тех, кого можно пристроить в новый дом. Как пояснила директор приюта «Надежда» Амаль Баева, у животных, которые привыкли быть с человеком, а потом лишились этого, гораздо меньше шансов выжить на улице, чем у тех, кто там родился и вырос. Поэтому цель приюта - забрать этих бедолаг с улицы и пристроить в новые семьи.
Стоит заметить, что породистые собаки здесь не редкость. Бывают и лабрадоры, и ротвейлеры, и спаниели, и даже бобтейлы и мексиканские хохлатые. Сейчас в приюте проживает около 120 собак, из них четыре находятся на муниципальном обеспечении по городской программе, принятой в октябре 2013 года.
- В рамках этого документа на передержку найденных животных в течение шести месяцев выделяется субсидия на корм и ветеринарные услуги, - пояснила Амаль Баева. - Через полгода, если хозяин не найдется, собака признается бесхозной, мы оставляем ее в приюте и ищем ей новый дом. На содержание каждой собаки в месяц уходит 1200 - 2000 рублей.
Как пояснила Амаль, в программе могут участвовать не только приюты. Но для этого нужно иметь соответствующие условия, они перечислены в постановлении администрации Самары от 25 октября 2013 года №1366.
Кошки в приюте «Надежда» содержатся отдельно - в котокафе «Мурзик» и котейне «ЧуКОТка». Сюда можно прийти поиграть с животными, понаблюдать за ними, а если кто-то понравится, то забрать домой.
Ежемесячно дом находят 10 - 15 питомцев «Надежды». На место каждого, уехавшего в семью, берется новое животное.
Хочу стать хозяином
Как взять животное из приюта? Хотелось бы ответить «очень просто», но это не так. Руководство приютов очень щепетильно подходит к выбору будущих хозяев для своих питомцев. И их можно понять. Когда в животное много вложено, не хочется отдавать его кому попало. Не удивляйтесь, что вас попросят предъявить паспорт и подписать договор.
Сотрудники приюта «Участие» сами лично доставляют питомцев будущим владельцам, чтобы посмотреть, в каких условиях животное будет жить. Ни о каком пристрое, например, на охрану стройки или гаражного массива и речи быть не может.
Из «Надежды» питомца можно забрать самостоятельно. Но только в том случае, если вашу кандидатуру одобрит администратор и... само животное. К слову, четвероногие нередко принимают самое активное участие в решении своей судьбы, выбирая или отвергая хозяев.
Пару лет назад в «Надежде» жила умнейшая собака по кличке Щетинка. Волонтеры долго не могли взять в толк, почему она засиделась в приюте. Пока не заметили, что собака ведет себя с гостями неадекватно. Не идет на контакт или прикидывается ничего не понимающей глупой псиной. Так продолжалось около двух лет, пока в приют не приехала семья с девочкой лет семи. Почему именно в ней собака признала хозяйку, никто не знает. Но именно в этой семье Щетинка теперь живет.
Другая собачка, Лада, решила не ждать милости от людей и взять свою судьбу в свои же лапки. Приехавшие в приют люди уже выбрали себе питомца и даже уселись с ним в машину, когда Лада запрыгнула на переднее сиденье и устроилась на коленях у потенциального хозяина, всем своим видом показывая, что уходить отсюда не собирается. В новую семью уехали обе собаки.
Для тех, кто хочет взять животное, но не уверен в своих силах, в приюте «Надежда» действует программа «Особый гость». Потенциальному хозяину предлагается взять животное на оговоренный срок, обычно одну-две недели, а затем принять решение, оставить насовсем или вернуть в приют. Таким образом дом обрели уже не один десяток кошек и собак.
Изменить ситуацию законодательно
- Главная причина, почему у нас так много брошенных собак и кошек, - это отсутствие закона о животных, - считает Амаль Баева. - Он уже много лет рассматривается Государственной думой, но почему-то до сих пор так и не принят. Согласно действующему законодательству человек не несет никакой ответственности за животное, а значит, может делать с ним все что захочет. Как с вещью. Пока это так, мы не можем говорить о развитом цивилизованном обществе. И сколько бы сил ни прикладывали зоозащитники, нерадивые хозяева будут продолжать выбрасывать животных, и ситуация с количеством бездомышей не улучшится.
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