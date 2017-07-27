На реконструкцию набережной и школ в Самаре добавили денег

143,6 млн рублей предназначены на финансирование реконструкции четвертой очереди набережной, еще 55 млн - на благоустройство парка культуры и отдыха им. 50-летия Октября (Металлургов). Средства также будут добавлены на ремонт площади имени Куйбышева и Струковского сада, на реставрацию объектов историко-культурного наследия вдоль гостевых маршрутов и в районе стрелки рек Самары и Волги. 287,5 млн рублей пойдут на благоустройство дворовых территорий по программе «Комфортная городская среда».

- Участники общественных советов и управляющие микрорайонами должны хорошо потрудиться, чтобы эти деньги были использованы максимально эффективно. Вместе с жителями они будут отслеживать ход работ, чтобы детская площадка или парковка появилась именно там, где надо людям, - отметила председатель думы Галина Андриянова.

Еще 158,4 млн рублей из федерального бюджета пойдут на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Благодаря эффективному использованию бюджета появилась возможность выделить 26,8 млн рублей на капитальный ремонт стадиона «Нефтяник» и 22,1 млн - на одноименный Дворец культуры. Сэкономленные средства также пойдут на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году (11,5 млн) и на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья (2,1 млн).