Политический консультант Игорь Минтусов: «Я не хочу жить в стране, где могут фальсифицировать мой голос»

28 июля в России отмечается день PR-специалиста. В преддверии этой даты наш корреспондент пообщалась с председателем совета директоров компании «Никколо М», крупнейшим менеджером избирательных кампаний в СССР и России Игорем Минтусовым.





- Игорь Евгеньевич, «Никколо М» - первая PR-компания в нашей стране. В конце 1980-х - начале 1990-х вы стали хедлайнерами процесса формирования института политического пиара в России. Как получилось, что вы пришли в эту сферу?

- Я очень хотел изменить страну, в которой жил, вырос, окончил университет и начал работать. Эта страна называлась Советский Союз. И самая первая возможность изменений появилась в 1989 году, когда были выборы Верховного совета СССР, и одна треть парламента избиралась по конкурентным округам. Мы с коллегами начали помогать так называемым демократам в их тяжелой борьбе с так называемыми коммунистами. Увлеченная борьба затянулась почти на девять лет. И уже по прошествии этого периода я узнал, что мы занимались политическим пиаром. Где-то в 1997 году мне позвонила журналистка: «Поздравляю, компания «Никколо М» заняла первое место в рейтинге пиар-агентств». Я переспросил: «Каких агентств?» Вот так я пополнил свой лексикон новым термином.





- Что обеспечило компании лидерство?

- Главной задачей для нас всегда была помощь кандидатам, убеждения которых мы разделяли. И мы знали, как помогать им наиболее результативно.

Будучи во Франции, я установил контакт с компанией Cofremca, которая занималась изучением социокультурных трендов, проводила исследования ментальности, мотиваций, установок французов. Я многому у них научился. И в России мы впервые стали использовать качественные маркетинговые методы исследования в политическом процессе. Прежде чем давать кандидату советы, мы проводили качественные социологические исследования, а именно фокус-группы, о которых тогда никто не знал, и глубинные интервью. Мы просто оказались первыми, кто это делал.

Еще один важный момент - работа с личностью политика. Моя коллега Екатерина Владимировна Егорова, вместе с который мы создали компанию в 1989 году, много лет работала над изучением психологических портретов американских президентов в институтах США и Канады. И у нас получился хороший союз. С одной стороны, мы проводили углубленные исследования, изучали электоральные ожидания, а с другой - могли квалифицированно работать с личностью политика. Это давало синергетический эффект.

- В своей работе вы в значительной степени опирались на европейский и мировой опыт. Схемы, действующие за рубежом, приходилось серьезно менять, чтобы использовать в российской действительности, или есть общие механизмы, которые работают всегда и везде?

- Помните у Толстого: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему»? Так вот, будничная работа с политиками во время предвыборной кампании почти везде одинакова. Если коротко, то любая кампания состоит из двух этапов: разработка месседжа кандидата и доставка его до избирателя. Разработка месседжа ведется на основе тех общих методов исследования, о которых я говорил. И в разных странах, на разных территориях результаты этих исследований будут разными. В свою очередь, средства доставки очень сильно зависят от страны, от региона, от политической культуры. Словом, существуют общие методы исследований и подходы, но наполнение кампаний каждый раз индивидуально.

Расскажу одну историю. В начале 2000-х мы работали в Африке - в Кабо-Верде, помогали местному премьер-министру выиграть выборы. Я брал интервью у посла Сенегала в Кабо-Верде как независимого эксперта, это было одно из самых пустых интервью в моей жизни, совершенно неинформативное и блеклое. Завершая общение, я поблагодарил его за разговор и спросил, есть ли у него ко мне какие-то вопросы. Он сказал: «Да, есть. Месье, как вы с вашим кургузеньким европейским мышлением хотите понять наш африканский менталитет?» Я рассказал об исследованиях, об объективных методах оценки, но его не убедил.

Через месяц я прилетел в Иркутск, где были перевыборы губернатора области. И уже местные политтехнологи задали вопрос о том, как мы с нашим «московским менталитетом» можем понять особенности иркутского? Я улыбнулся, вспомнив посла. А еще недели через две мы поехали в Братск, второй по величине город в области. И уже здешние специалисты интересуются: «Вот вы все приехали из Иркутска, а у нас здесь особый город. Как вы вообще можете понять наш менталитет?»

К чему я рассказал эту историю? Работая в поле классического маркетинга, опираясь на исследования, целевые группы, можно выполнять свою работу на любых территориях. Особенности есть. Но методы одни и те же.





- Вы исследуете политические процессы в России три последних десятилетия. Сравнивая 1990-е, 2000-е, 2010-е, какие тенденции можно отметить?

- История становления политической борьбы в России прошла три этапа, и у каждого из них были свои особенности. Первый - условно с 1989 до начала 2000-х - так называемый «золотой век» политтехнологий. Высшей точкой борьбы стали выборы Бориса Николаевича Ельцина. Это были очень конкурентные выборы. Приведу лишь одно доказательство: за две-три недели до голосования руководители многих структур, в частности, силовых, уходили в отпуск. Они не знали, кто победит через три недели, и боялись кому-то помогать. И технологов рассматривали почти как богов, которые приезжали на территорию и делали из ничего результат. Такая конкурентность выборов давала, кстати, достаточно высокую явку - порядка 40-50%.

Второй период - условно с 2002 по 2011 год - время, когда появляется неведомый ресурс, который до этого не имел никакого отношения к выборному процессу, - административный. И этот ресурс начал играть весьма заметную роль.

Кроме того, прошла ползучая реформа политической системы, и несколько видов федеральных выборов убрали, выборы в Совет Федерации, например. Соответственно, сократилось количество кампаний. На этом этапе явка уменьшалась, потому что упала мотивация принимать участие в голосовании. Сначала власти всеми силами поддерживали уровень активности, потому что существовал закон, по которому выборы признавались состоявшимися только при явке не ниже 35 процентов. А потом эту норму убрали, и власти на местах расслабились. И интерес к выборам продолжил угасать.

Третий этап начинается после 2011 года. Перефразирую высказывание Ленина: если в 2000-е годы было сделано два шага назад по сравнению с тем, что было достигнуто в 1990-е, то теперь сделан шаг вперед. Конечно, в сравнении с 1990-ми, когда у разных кандидатов, включая кандидата от партии власти, по факту были практически равные условия, ситуация изменилась не в лучшую сторону. Но появились и плюсы. Например, партия власти начала проводить праймериз. Внутри партии существует реальная конкуренция, и это хорошо. Еще один положительный момент - посыл президента об очистке выборной системы от фальсификаций нулевых годов. И назначение Эллы Памфиловой - тому подтверждение. Регионы воспринимают это послание по-разному, но в целом некое положительное движение есть.





- Работать в области политического консультирования непросто: постоянные командировки, отрыв от семьи, стресс. Что вас привлекает и вдохновляет в этой профессии?

- Пусть звучит высокопарно, но ответственность за свою страну. Я не хочу жить в стране, где могут фальсифицировать мой голос или будут решать за меня, не давая мне возможности принять участие в голосовании. Я никогда не работаю с политиками, чьи убеждения не разделяю. Не могу обслуживать людей, чьи убеждения противоречат моим, только потому, что они мне платят. Поэтому, когда политиков, которые мне импонируют, перестанут регистрировать на выборах, мне придется оставить консультирование. Но пока такие политики есть, и это не может не радовать.





Справка «СГ»

Игорь Минтусов – председатель совета директоров агентства стратегических коммуникаций «Никоколо М», вице-президент Европейской ассоциации политических консультантов, член правления Российской ассоциации политических консультантов, президент Российского отделения международной ассоциации бизнес-коммуникаторов, заведующий кафедрой рекламы, связей с общественностью и дизайна факультета маркетинга РЭУ им Г.В. Плеханова, автор ряда книг по политическому консультированию.

Родился в 1958 году. Окончил экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. 1989 Выступил сооснователем агентства стратегических коммуникаций «Никколо М». Принимал участие в проведении многих федеральных и региональных кампаний в России и за рубежом. 1996 Личный консультант по имиджу кандидата в президенты Бориса Ельцина. 2000, 2004 Консультант команды кандидата в президенты Владимира Путина.