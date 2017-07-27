Тольяттинские спасатели не будут платить штраф «за езду со скоростью 206 км/ч» на Ниве

По словам водителя, 27 июня он получил звонок от дежурного о возгорании квартиры на улице Чапаевской, 149. Камера ГИБДД якобы зафиксировала, что Нива пронеслась по улице со скоростью 206 километров в час. Притом что максимальная скорость движения данной автомодели даже на трассе составляет 135-140 километров в час. Поэтому в ЦГЗ со штрафом не согласились. В ГИБДД также пришли к выводу, что камера могла ошибиться, и аннулировали предписание в адрес ЦГЗ, сообщил Андрей Дербенев в четверг, 27 июля.

- В соответствии с пояснениями представителя организации изготовителя данного вида оборудования следует, что в случае проезда транспортного средства, имеющего цельнометаллический фургон, закрывающий весь обзор контролируемой полосы движения, образуется эффект двойного переотражения сигнала от металлического корпуса. Это, в свою очередь, может привести к недостоверным измерениям скорости движения транспортных средств. В этой связи данное постановление о назначении штрафа было отменено, - отметил Андрей Дербенев.