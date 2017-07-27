Что нужно знать о визите к стоматологу

Sgpress.ru обратился за консультацией к специалистам в области стоматологии и составил памятку о том, что нужно знать о визите к зубному.

Что нельзя

Нельзя приходить к зубному на пустой желудок. Необходимо плотно поесть, а затем тщательно почистить зубы. В этот день также нежелательно курить и нельзя употреблять алкоголь.

Причины для отказа

Не в любом состоянии можно идти к врачу. Если у вас грипп или ОРВИ, заложен нос и повышена температура, визит лучше перенести. Также стоматологи не рекомендуют приходить на лечение при обострении герпеса.





О чем обязательно должен рассказать пациент

Врача нужно поставить в известность о перенесенных инфекционных заболеваниях и операциях. Если у вас есть кардиостимулятор – также расскажите об этом стоматологу. Одно из самых частных осложнений при лечении связано с аллергией пациента на лекарства, пищевые продукты, животных и т.д. Поэтому важно знать, на что у вас аллергия, даже если последнее обострение у вас было несколько лет назад. По данным стоматологов, к группе риска людей с возможным развитием аллергической реакции на общий наркоз относятся дети, пожилые, а также люди, страдающие заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Поэтому перед наркозом нужно пройти специальные тесты - аллергические пробы. В результате проведения таких проб врач будет иметь представление о том, к каким препаратам и веществам ваш организм отнесется снисходительно, а какие отторгнет. Где сдать такие пробы, вам должны рассказать специалисты вашей стоматологической клиники.

Как распознать хорошего стоматолога

Добросовестный врач во время первого посещения клиники должен рассказать вам о предстоящем лечении, а также подробно расспросить вас об аллергии и прочих возможных недугах. Если врач этого не делает, то впору задуматься о качестве лечения у такого специалиста. Если вы все же решили вылечить зуб у этого стоматолога, то нужно рассказать ему о ваших проблемах со здоровьем и показать необходимые справки.