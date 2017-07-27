В Самаре в выходные ожидается жара до +35 градусов
По данным ГУ МЧС России по Самарской области и Приволжского УГМС, с четверга, 27 июля, по вторник, 1 августа, в большинстве районов Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс).
В эти дни ожидается повышение температуры до 35 градусов по Цельсию. При этом дождей не будет. В связи с таким прогнозом МЧС продлило штормовое предупреждение по жаре.
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