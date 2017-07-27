Самарцев приглашают написать про выдающихся жителей региона в «Википедии»

В Самарской области организацией акции занимается Молодежный парламент при губернской думе совместно с Самарским Домом молодежи. Идет набор волонтеров, готовых рассказать пользователям о тех людях, которыми может гордиться каждый житель региона и страны в целом. Координатором акции в губернии является Мария Шипулина, связаться с ней можно по электронной почте mariashipulina63@gmail.com.

В команду может войти любой желающий, который заинтересован в сохранении и популяризации истории региона и страны.