Самарцев приглашают написать про выдающихся жителей региона в «Википедии»
Самарская область принимает участие во Всероссийском проекте «Виртуальный фронт», в рамках него будет написано 10 тысяч статей про героев своего края на популярный информационный ресурс.
В Самарской области организацией акции занимается Молодежный парламент при губернской думе совместно с Самарским Домом молодежи. Идет набор волонтеров, готовых рассказать пользователям о тех людях, которыми может гордиться каждый житель региона и страны в целом. Координатором акции в губернии является Мария Шипулина, связаться с ней можно по электронной почте mariashipulina63@gmail.com.
В команду может войти любой желающий, который заинтересован в сохранении и популяризации истории региона и страны.
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