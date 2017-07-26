Маршал Дмитрий Устинов и основатель ГК «Амонд» Ростислав Хугаев стали почетными гражданами Самары



Также решением депутатов звание «Почетный гражданин города Самары» было присвоено министру обороны СССР, Маршалу Советского Союза Дмитрию Устинову (посмертно).

Выпускник Куйбышевского инженерно-строительного института, он прошел трудовой путь от мастера до старшего прораба, в 1997 году им создана ГК «Амонд». Ростислав Хугаев активно занимается общественной деятельностью, является одним из инициаторов создания в Самаре гильдии строителей, одним из основателей в Самарской области общественной организации осетин «Национально-культурный центр «Алания». Как член общественного совета при Уполномоченном по правам человека в Самарской области, оказывает благотворительную помощь самарцам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Большое внимание он уделяет работе с подрастающим поколением - является инициатором создания волейбольной команды при самарской школе №12.