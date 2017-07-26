Екатерину Пузикову осудили на 9 лет за убийство мужа

Суд Красноярского района Самарской области вынес решение по резонансному уголовному делу об убийстве банкира, которое расследовалось с 2012 года.

Следствие и суд установили, что вечером 7 марта 2012 года в доме на улице Междуречье поселка Кондурчинский Красноярского района произошло убийство 30-летнего заместителя директора Самарского филиала Россельхозбанка Дмитрия Пузикова. Его совершила жена банкира Екатерина Пузикова, сообщает СУ СК РФ по Самарской области. Женщина подмешала в еду ядовитое вещество таллий. Отведав блюдо, Дмитрий Пузиков позднее скончался в больнице. В этот вечер чета Пузиковых принимала гостей – 12 человек. Кроме Дмитрия Пузикова после ужина плохо стало двум гостям, но они остались живы.

Суд приговорил Екатерину Пузикову к 9 годам колонии общего режима. Однако по факту в заключении она проведет меньший срок, так как на этапе следствия обвиняемая долгое время находилась под домашним арестом и подпиской о невыезде. Итоговый срок в итоге будет уменьшен.