Для реконструкции улицы 22 Партсъезда мэрия выкупит земельный участок и здание
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова администрация города опубликовала на своем официальном сайте и в «Самарской газете» в четверг, 27 июля.
Согласно документу, мэрия планирует изъять земельный участок площадью 2949,2 квадратных метра (кадастровый номер 63:01:0711001:23) и нежилое здание площадью 989,2 квадратных метра (63:01:0719007:529) на улице 22 Партсъезда. Это необходимо для реконструкции улицы на участке от Солнечной до Московского шоссе. Планировку территории компания «Автодорстрой» выполнила для администрации еще в сентябре 2016 года.
По проекту планировки, после реконструкции улица станет связующим звеном между главными транспортными артериями Самары – Ново-Садовой и Московским шоссе. Дорога на 22 Партсъезда пройдет по границе Октябрьского и Промышленного районов. По расчетам «Автодорстроя», автомобили смогут ездить там со скоростью 60 километров в час по 4 полосам движения.
Таким образом, о планах по изъятию вышеуказанных участков на улице 22 Партсъезда в Промышленном районе Самары было известно еще в 2016 году. Теперь процесс запущен. Департаменту градостроительства Олег Фурсов поручил в течение 10 дней найти специалистов, которые оценят стоимость участков. По данным публичной кадастровой карты, цена земельного участка площадью 2949,2 квадратных метра составляет 7,478 миллиона рублей. Собственником территории и построенного на ней склада является торговый центр «Посуда». На момент публикации материала руководство компании не озвучило sgpress.ru свою позицию по ситуации с изъятием участка властями города. Кадастровая стоимость здания площадью 989,2 квадратных метра составляет 5,236 миллиона рублей.
У специалистов есть 60 дней на то, чтобы оценить стоимость этих территорий, после чего департамент градостроительства направит собственникам соглашения об изъятии. Там будет прописана сумма компенсации, которую мэрия готова выплатить им за землю и здание. Если через три месяца после этого собственники не подпишут соглашения, то администрация Самары намерена обратиться в суд. В таком случае будет решаться вопрос уже о принудительном изъятии этого земельного участка со зданием.
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