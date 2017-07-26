В Самаре стартовал прием заявок на конкурс прозаиков, поэтов и драматургов

Самарская областная универсальная научная библиотеки приглашает поэтов, прозаиков и публицистов в возрасте от 18 до 30 лет к участию в V Всероссийском литературном фестивале имени Михаила Анищенко.

Фестиваль, посвященный одному из выдающихся современных российских поэтов, ушедшему из жизни в ноябре 2012 года, вновь пройдет в Самарской области с 29 сентября по 1 октября 2017 года. Организаторы – Самарская областная организация молодых литераторов, министерство культуры Самарской области при поддержке Самарского отделения Союза писателей России и Самарской областной универсальной научной библиотеки.

Заявку на участие в фестивале можно подать по 1 сентября включительно на электронный адрес: litfest-samara@yandex.ru. На конкурс принимаются:

- стихотворения общим объемом не более 200 строк;

- прозаические и драматургические произведения – не более 3 авторских листов;

- публицистические и литературоведческие работы – не более 2 авторских листов.

В рамках мероприятия пройдут мастер-классы, которые проведут для участников писатели, редакторы литературных журналов из Самары и Москвы.

По итогам фестиваля выйдет специальный выпуск литературного журнала «Молодежная волна» – с лучшими произведениями конкурсантов.