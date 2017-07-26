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Следователи ищут недовольных пациентов стоматологической клиники, в которой погиб ребенок

Как ранее сообщал sgpress.ru, Советский межрайонный следственный отдел Самары возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
 
По версии следствия, в воскресенье, 23 июля, примерно в 9.00 в детской стоматологической клинике «Практик-Самара» 5-летнего ребенка положили под наркоз. После введения нескольких медицинских препаратов у мальчика произошло нарушение сердечного ритма. Несмотря на попытки медиков спасти ребенка, он скончался.
 
В настоящее время проверяется деятельность ООО «Практик-Самара» на проспекте Ленина, 16. Следственное управление просит откликнуться горожан, недовольных качеством медицинских услуг в указанной клинике. На момент публикации материала комментарий от «Практик-Самара» получить не удалось.
Дата: 26 июля 2017 , 12:01
623
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: samara.cian.ru
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