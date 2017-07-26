На самарской набережной состоится благотворительный забег

Организаторами забега выступают Куйбышевская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» и благотворительный фонд «Линия жизни». Все средства от участников перечислят в фонд для полуторагодовалого Ивана Потапова из Самары, которому поставлен диагноз «Сагиттальный синостоз», сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Участвовать могут все желающие. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте «Достигая цели!», выбрать дистанцию и сделать регистрационный взнос. Победители, занявшие первые, вторые и третьи места в каждой категории, получат дипломы и призы.

Для гостей благотворительного забега с 9:00 до 16:00 будут работать спортивные зоны для соревнований, организованы семейные мастер-классы и аттракционы, рассчитанные на любой возраст.