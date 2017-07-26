Московское шоссе частично перекрыли на участке от проспекта Масленникова до Киевской
В среду, 26 июля, в связи со строительством развязки на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского изменилась схема движения транспорта.
Работы продлятся до 1 октября 2017 года. До этого срока движение на участке от улицы Киевской до проспекта Масленникова (в направлении из города) будет закрыто.
Со схемой движения маршрутов общественного транспорта можно ознакомиться здесь.
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