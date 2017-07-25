В столкновении трех иномарок на перекрестке пострадал 3-летний мальчик

По данным ГИБДД, 36-летний водитель автомобиля «Lada Largus» двигался со стороны села Богатое в направлении трассы «Самара - Бугуруслан». Иномарка проехала перекресток без очереди и врезалась в автомобиль «Chevrolet Niva». А Нива, в свою очередь, столкнулась с остановившимся перед перекрестком «Chevrolet Cruze».





Пострадал 3-летний мальчик, который находился на заднем пассажирском сидении Ларгуса в детском кресле. С травмами ребенка доставили в больницу на «скорой», сообщат ГУ МВД РФ по Самарской области.