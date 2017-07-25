Стало известно новое место проведения фестиваля «Пластилиновый дождь»
На официальной страничке международного фестиваля уличного искусства «Пластилиновый дождь», организованного одноименным самарским театром, появилась информация о месте его проведения в этом году:
- Спешим ответить на самый популярный вопрос этого лета: где же в этом году пройдет фестиваль «Пластилиновый дождь». Ведь многие знают, что горячо любимый нами Струковский парк, столько лет уютно принимавший нас в последние летние выходные, в настоящий момент находится на реставрации... VII Международный фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь» в этом году будет проходить на территории Парка им. Ю. Гагарина!
Время проведения не изменится: последние выходные лета. В этом году: 26-27 августа.
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