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Здание детского сада в Куйбышевском районе Самары планируют передать школе №74

Многие семьи, живущие на «стошке», волнует судьба детского сада №406, расположенного по адресу: Долотный переулок, 15. Как рассказала его директор Антонина Авдонькина, «Загадка» оказалась в сложной ситуации после того, как от заведения отказался учредитель - завод «Волгабурмаш». Сад лишился финансовой поддержки.

Чтобы выжить, пришлось поднять плату за содержание детей. В результате многие родители начали переводить своих отпрысков в другие учреждения - дальше от дома, но зато более доступные финансово. Воспитанников с каждым годом становилось все меньше. Помещение детского сада рассчитано на 140 человек, но сейчас его посещает не более 18 ребят, и новые дети не приходят. Не хватает средств на ремонт, на зарплату персонала. В штате детского сада числилось 15 сотрудников. Однако в целях экономии сегодня работают только воспитатель, повар, бухгалтер, директор и три охранника, остальные отправлены в отпуск за свой счет. 
 
- У нас прекрасное, просторное здание, построенное в конце 80-х годов по московскому проекту, разработанному специально для детских садов-яслей. В нем шесть групп, в каждой отдельные спальные комнаты на 25 коек, есть залы для игр и праздников, - говорит Антонина Валентиновна. - Такие условия для малышей - редкость. Большинство дошкольных учреждений Куйбышевского района построено почти 60 лет назад. 
 
Чтобы не потерять сад окончательно, было принято решение о его переводе в собственность города. Окончательную точку в этом вопросе поставил приказ городского департамента управления имуществом от 21.06.2017 №1745, согласно которому сведения об объекте недвижимости внесены в реестр муниципального имущества Самары. 
 
- Этого наш коллектив и родители малышей ждали долгих пять лет, - говорит директор детского сада. - Но что дальше будет с учреждением, до сих пор не известно. 
 
Сад не останется самостоятельным учреждением и, видимо, будет перепрофилирован. Сейчас решается вопрос о передаче здания школе №74. По предварительной информации, там будут размещены группы продленного дня начальной школы. Как пояснили «СГ» в городском департаменте образования, оставлять пустующее дошкольное учреждение экономически нецелесообразно, так как в детских садах Куйбышевского района отсутствует очередность, малышей здесь немного. Поэтому помещения «Загадки» планируют использовать для организации образовательного процесса, внеурочной деятельности начальных классов и одной-двух дошкольных групп. 
 
Комментарии

Наталия Кудрявцева, заместитель руководителя департамента образования:
 
-  Для того чтобы осуществить задуманное, необходимо сначала провести реконструкцию здания детского сада, оснастить его оборудованием и инвентарем, благоустроить территорию, а это потребует значительных затрат. Учитывая ограниченность доходной части городского бюджета, глава Самары Олег Борисович Фурсов направил письмо депутату Государственной думы Надежде Борисовне Колесниковой с просьбой оказать содействие в выделении средств из федерального бюджета на условиях софинансирования. 
 
Анатолий Захаркин, директор школы №74: 
 
- Предварительно мы обговаривали с департаментом образования будущее детского сада №406. Нам хотелось бы, чтобы здание отвели под внеурочные занятия для малышей. У нас обучается 1135 детей, из них 524 - учащиеся начальных классов. Ребята занимаются в две смены. Конечно, дополнительные помещения нам нужны. Но за то время, что сад был фактически без хозяина, там все коммуникации прогнили. К тому же помещения не приспособлены под образовательный процесс, их нужно перестраивать. Так что все зависит от того, будут ли выделены на это средства.

Анастасия Литвинова, жительница района: 
 
- В «Загадку» ходит мой сын. Сейчас ему пять лет, сад он посещает с двух с половиной. Здесь к каждому ребенку проявляют внимание и индивидуальный подход, а также в садике хорошее питание. Мой сын практически не болеет. В нашей группе работают замечательные воспитатели, которые много занимаются с детьми. Созданы все условия: есть просторные игровая и учебная комнаты, музыкальный и спортивный залы. Не хотелось бы переводить сына в другой садик. Надеюсь, реорганизация никак не отразится на наших детях, дошкольные группы сохранят.
 
Дата: 25 июля 2017 , 10:54
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Автор текста: Ева Скатина
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