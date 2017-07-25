Самодельные клумбы из шин в самарских дворах заменят на вазоны

Эта работа будет проводиться в рамках программы «Цветущая Самара», разработанной по поручению главы города Олега Фурсова. Она стартовала в 2016 году, и за довольно непродолжительный срок областную столицу украсили многочисленные цветущие композиции. Только за прошлый год количество цветников в городе увеличилось на 30%. К работе по благоустройству и украшению Самары подключились жители и представители бизнеса. Теперь свой вклад в преображение города внесут и осужденные, отбывающие сроки в самарских колониях.

Вазоны заключенные изготавливают по соглашению, заключенному между региональным управлением Федеральной службы исполнения наказаний и районными администрациями. Помимо этого, осужденные изготавливают металлические ограждения и бетонную тротуарную плитку. Товары, выпускаемые в колониях, предназначены для благоустройства дворов и улиц. С инициативой наладить такое взаимодействие выступил глава города.