Киноизмышлизм. «Дюнкерк» - хорошая документалка, плохое кино (16+)





Фильм может быть снят в двух декорациях, да даже в одной комнате, и почти без музыкального сопровождения. В таком фильме может играть всего один актер, и кино все равно будет смотреться на одном дыхании. Потому что все вертится именно вокруг персонажа этого актера и его истории. Среди зарубежных примеров таких картин можно отметить, например, «Лок» с Томом Харди или «Погребенный заживо» с Районом Рейнольдсом. Действие первого фильма разворачивается в машине, второго — в гробу. Вот так, при минимуме декораций эти картины держали в напряжении и заставляли сопереживать героям. Подобное снимают и в России. В 2016 году, например, на экраны вышел «Коллектор» с Константином Хабенским. А вот когда в фильме нет персонажей, нет личных историй и некому сопереживать, то не спасает ни бюджет, ни постановка, ни композитор. Что подводит нас к теме сегодняшней рецензии — новому творению режиссера Кристофера Нолана под названием «Дюнкерк».

Кристофера Нолана принято хвалить. Вполне заслуженно. За последние 17 лет Нолан поставил 8 картин, не считая «Дюнкерк», которые получились отличными. Это были триллеры «Помни» и «Бессонница», авантюрный детектив «Престиж», трилогия о Бэтмене, фантастические ленты «Начало» и «Интерстеллар». Пять последних работ Нолана вошли в список ТОП-250 лучших фильмов в мире. В своих картинах Нолан демонстрировал мастерскую режиссуру — чувство кадра, интересные находки, умение подбирать актеров и работать с ними. А еще он предлагал зрителям разгадывать придуманные им пазлы, потому что почти в каждом фильме была какая-то загадка, двойное дно. И ради мастерства Нолана я пошел на «Дюнкерк», хотя не очень люблю ленты о Второй мировой. К тому же саундтрэк к фильму написал Ханс Циммер, а уж это имя знают даже далекие от кинематографа люди.





Что такое «Дюнкерк»? Сегодня это город-карнавал на севере Франции. А во время Французской кампании Второй мировой в мае 1940 года британский экспедиционный корпус вместе с остатками французской армии бежал через Дюнкерк от наступавшей немецкой армии. Союзники были окружены в районе порта. Британское командование приняло решение об эвакуации своих войск. По приказу Уинстона Черчилля все гражданские суда, большие и малые, были направлены к Дюнкерку для того, чтобы забрать английских солдат. За несколько дней было эвакуировано 338 тысяч военнослужащих, в том числе 123 тысячи французов. И пока их спасали, около 40 тысяч бойцов прикрывавали отход основных сил - кто-то из них погиб, кто-то попал в плен или был вынуждены пробираться в Англию другими путями.











































Из этой краткой исторической справки можно предположить, что Кристофер Нолан снял фильм о тех 40 тысячах героях, что прикрывали эвакуацию товарищей, сражаясь с превосходящими силами врага. Но нет. Нолан снял свою картину именно про бегство тех 400 тысяч военных, оставив все остальное за кадром. Буквально. В фильме не показано ни одного немца, кроме двух бойцов перед титрами, и одного вражеского истребителя в небе. То есть зрителей пытаются заставить поверить в то, что британцев с французами теснит немецкая армия, но немцев решили не показывать — они где-то там, вне поля вашего зрения. При этом пляж Дюнкерка постоянно бомбят, но откуда летят снаряды, кто их пускает — вам не покажут. Это как если бы из фильма «Перл-Харбор» убрать все, кроме бомбежки порта, растянуть авиаатаку японцев на полтора часа хронометража, но при этом не показывать вражеские самолеты. Ну, хорошо, в кино про фронт толком не показывают фронт — это можно принять, ведь эвакуацию солдат показали эпично. Картинка в целом вызывает восхищение, а саундтрэк Циммера из одной мелодии первые 30 минут не заставляет вас стучать себя кулаком по голове от безысходности. А от внимания режиссера к мелочам и практически документально достоверным съемкам «Дюнкерка» хочется аплодировать. Ровно до тех пор, пока вы не поймете, что больше в фильме ничего нет. Вернее, самого кино как такового нет.



Из этой краткой исторической справки можно предположить, что Кристофер Нолан снял фильм о тех 40 тысячах героях, что прикрывали эвакуацию товарищей, сражаясь с превосходящими силами врага. Но нет. Нолан снял свою картину именно про бегство тех 400 тысяч военных, оставив все остальное за кадром. Буквально. В фильме не показано ни одного немца, кроме двух бойцов перед титрами, и одного вражеского истребителя в небе. То есть зрителей пытаются заставить поверить в то, что британцев с французами теснит немецкая армия, но немцев решили не показывать — они где-то там, вне поля вашего зрения. При этом пляж Дюнкерка постоянно бомбят, но откуда летят снаряды, кто их пускает — вам не покажут. Это как если бы из фильма «Перл-Харбор» убрать все, кроме бомбежки порта, растянуть авиаатаку японцев на полтора часа хронометража, но при этом не показывать вражеские самолеты. Ну, хорошо, в кино про фронт толком не показывают фронт — это можно принять, ведь эвакуацию солдат показали эпично. Картинка в целом вызывает восхищение, а саундтрэк Циммера из одной мелодии первые 30 минут не заставляет вас стучать себя кулаком по голове от безысходности. А от внимания режиссера к мелочам и практически документально достоверным съемкам «Дюнкерка» хочется аплодировать. Ровно до тех пор, пока вы не поймете, что больше в фильме ничего нет. Вернее, самого кино как такового нет.

































































И тут мы возвращаемся к моей первоначальной мысли про основу любого фильма. В «Дюнкерке» нет персонажей. Точнее, условно они есть. Фильм разделен на три линии — события на берегу, на воде и в небе. Причем события перетасованы между собой и происходят в разное время. Подобная попытка запутать зрителя вполне в стиле Нолана. В небе нам показывают летчика в исполнении Тома Харди, который весь фильм сидит в кабине самолета в маске и ограничивается фразами «Вижу цель», «Атакую» и т. д. А еще нам показывают нескольких парней, которые пытаются сбежать из Дюнкерка, пару командиров и пожилого рыбака с двумя детьми. Командиры заведуют эвакуацией, а рыбак плывет на выручку солдатам. И это все, что можно сказать о персонажах и сюжете. Ни у одного из героев даже нет имени. Мы не знаем о них ничего, они никак не раскрыты. Там некому сопереживать. Скажите, вы сильно печалитесь по поводу гибели какого-то статиста из массовки во время сцены массового сражения в фильме? Вон, на заднем плане подстрелили какого-то третьего с другого конца траншеи парня — теперь вы убиты горем? Разумеется, нет, вы переживаете за героев фильма, потому что они раскрыты, у них есть имена и личные истории. Есть много фильмов о Второй мировой войне. Например, «Спасти рядового Райана» - это военный боевик, «Перл-Харбор» - военная мелодрама, «Список Шиндлера» - военная драма. Это разные по своей структуре, съемкам и повествованию картины, но центральным звеном каждого являются персонажи, глазами которых мы смотрим на войну и сопереживаем им.



И тут мы возвращаемся к моей первоначальной мысли про основу любого фильма. В «Дюнкерке» нет персонажей. Точнее, условно они есть. Фильм разделен на три линии — события на берегу, на воде и в небе. Причем события перетасованы между собой и происходят в разное время. Подобная попытка запутать зрителя вполне в стиле Нолана. В небе нам показывают летчика в исполнении Тома Харди, который весь фильм сидит в кабине самолета в маске и ограничивается фразами «Вижу цель», «Атакую» и т. д. А еще нам показывают нескольких парней, которые пытаются сбежать из Дюнкерка, пару командиров и пожилого рыбака с двумя детьми. Командиры заведуют эвакуацией, а рыбак плывет на выручку солдатам. И это все, что можно сказать о персонажах и сюжете. Ни у одного из героев даже нет имени. Мы не знаем о них ничего, они никак не раскрыты. Там некому сопереживать. Скажите, вы сильно печалитесь по поводу гибели какого-то статиста из массовки во время сцены массового сражения в фильме? Вон, на заднем плане подстрелили какого-то третьего с другого конца траншеи парня — теперь вы убиты горем? Разумеется, нет, вы переживаете за героев фильма, потому что они раскрыты, у них есть имена и личные истории. Есть много фильмов о Второй мировой войне. Например, «Спасти рядового Райана» - это военный боевик, «Перл-Харбор» - военная мелодрама, «Список Шиндлера» - военная драма. Это разные по своей структуре, съемкам и повествованию картины, но центральным звеном каждого являются персонажи, глазами которых мы смотрим на войну и сопереживаем им.







«Дюнкерк» на сегодняшний день - самый слабый фильм Кристофера Нолана. Для кино в нем мало кино, а для документалки он все-таки недостаточно документален. Ведь если Нолан хотел показать события в «Дюнкерке» исторически достоверными, то почему он оставил за кадром и немцев, и сражающихся с ними героев. Причем фильм сейчас всячески нахваливают критики. Я понимаю почему. Потому что если сегодня они скажут, что Нолан облажался, а завтра он снимет новый шедевр, то критики окажутся в неудобном положении. Поэтому духу говорить откровенно у них не хватает. К тому же хвалить фильм легко, достаточно спеть оду его технической составляющей, которая, повторюсь, безупречна. И с этой стороны, кажется, что главные герои фильма — это сам Кристофер Нолан и Ханс Циммер, мелодия которого под конец просто сводит с ума своей монотонностью. Но увлекшись идеей, Нолан почему-то забыл про главный стержень кинематографа — персонажей и сюжет, чего раньше я за ним не замечал.

Могу посоветовать «Дюнкерк» только любителям документального кино или тем, кому просто хочется посмотреть на эпичную картинку под тревожную композицию Циммера. Ну, или если вам вдруг хочется почувствовать себя Капитаном Крюком из «Питера Пэна», который постоянно слышал тиканье часов. Потому что тиканье будет продолжаться на протяжении всего фильма — да-да, у них мало времени на эвакуацию, спасибо, что постоянно напоминаешь, Кристофер.

Приятного просмотра!

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