Схема движения общественного транспорта в связи с реконструкцией Московского шоссе

В связи с этим движение маршрутов общественного транспорта будет организовано следующим образом:









Со среды, 26 июля, до 1 октября 2017 года в связи с началом работ по реконструкции Московского шоссе закрывается движение на участке от улицы Киевской до проспекта Масленникова (в направлении движения из города).Для просмотра нужного вам маршрута нужно кликнуть на одну из линий на карте.Автобусные маршруты №№ 1, 1к, 46 - синяя полосаАвтобусный маршрут № 37 - желтая полосаАвтобусный маршрут № 67 - зеленая полосаАвтобусные маршруты №№ 210, 240 - салатовая полосаАвтобусный маршрут № 207 - розовая полосаТроллейбусные маршруты №№ 12, 17, 20 - оранжевая полоса