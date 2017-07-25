Схема движения общественного транспорта в связи с реконструкцией Московского шоссе
Со среды, 26 июля, до 1 октября 2017 года в связи с началом работ по реконструкции Московского шоссе закрывается движение на участке от улицы Киевской до проспекта Масленникова (в направлении движения из города).
Автобусные маршруты №№ 1, 1к, 46 - синяя полоса
Автобусный маршрут № 37 - желтая полоса
Автобусный маршрут № 67 - зеленая полоса
Автобусные маршруты №№ 210, 240 - салатовая полоса
Автобусный маршрут № 207 - розовая полоса
Троллейбусные маршруты №№ 12, 17, 20 - оранжевая полоса
В связи с этим движение маршрутов общественного транспорта будет организовано следующим образом:Для просмотра нужного вам маршрута нужно кликнуть на одну из линий на карте.
Автобусные маршруты №№ 1, 1к, 46 - синяя полоса
Автобусный маршрут № 37 - желтая полоса
Автобусный маршрут № 67 - зеленая полоса
Автобусные маршруты №№ 210, 240 - салатовая полоса
Автобусный маршрут № 207 - розовая полоса
Троллейбусные маршруты №№ 12, 17, 20 - оранжевая полоса
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25 июля 2017 , 13:27
Сергей
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