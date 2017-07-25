В Самаре построят две улицы для болельщиков ЧМ-2018

Что касается стадиона «Самара Арена», то в настоящий момент он готов на 71%. Завершается монтаж основных металлоконструкций (установлено 94 из 96 блоков консолей купола), проводятся работы по покраске металлоконструкций купола.

- В течение недели самая сложная часть при строительстве стадиона - монтаж консолей купола - будет завершена. Сейчас у нас на повестке дня стоят вопросы благоустройства и вопросы, связанные с внутренней отделкой «Самара Арены». Все эти работы ведутся параллельно, но нет никаких опасений, что стадион не будет сдан точно в срок. Работы предстоят еще очень большие, но все они идут в строгом соответствии с графиком, - подчеркнул Николай Меркушкин.