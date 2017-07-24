Ребенок умер во время наркоза в самарской стоматологической клинике

По версии следствия, в воскресенье, 23 июля, примерно в 9.00 в одной из стоматологических клиник Самары 5-летнего ребенка положили под наркоз. После введения нескольких медицинских препаратов у мальчика произошло нарушение сердечного ритма. Несмотря на попытки медиков спасти ребенка, он скончался.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.