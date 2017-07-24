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«Мир» пришел в Самару

Самарцы начали получать карты новой платежной системы «Мир». Все бюджетники (врачи, учителя и т.д.) должны получить банковскую карту до 1 июля 2018 года, пенсионеры – до 1 июля 2020 года. Так прописано в законе, который Государственная дума РФ приняла 21 апреля 2017 года.
 
 -Когда закончится срок действия текущей карты, не важно, какой она платежной системы, ее просто заменят на карту «Мир». И сделают это, еще раз подчеркну, бесплатно, — отметил тогда вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.
 
То есть жители получают карты тех же банков, но со значком «Мир» в нижнем правом углу вместо Visa и MasterCard. Например, была карта «Сбербанк Visa», станет «Сбербанк Мир».
 
«Мир» называют нашим ответом западным санкциям. Что она из себя представляет? Это национальная платежная система, оператором которой является АО «Национальная система платежных карт» (НСПК). Необходимость ее создания возникла в марте 2014 года. Тогда иностранные системы Visa и MasterCard приостановили обслуживание карт нескольких банков из-за введенных санкций США. Люди потеряли возможность расплачиваться с их помощью за товары и услуги, а также снимать наличные в банкоматах. И никто не дает гарантий, что это не повторится вновь уже с другими банками. Поэтому создание отечественной системы – это вполне логичный шаг для экономической безопасности страны. Она позволит обрабатывать все операции прямо в России, а личные данные владельцев карт не будут уходить за границу РФ. Причем НСПК контролируется Центральным Банком РФ.
 
- По закону никто из инвесторов не может получить больше чем 5% акций НСПК, а 51% акций должен остаться у Центробанка. То есть контроль над системой всегда будет сохранять Российская Федерация, - отметил депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.
 
Отметим плюсы НСПК. Это бесплатный переход на карту «Мир», невысокая (относительно других платежных систем) стоимость сервиса по карте и гарантия бесперебойной работы. На официальном сайте «Мир» также сообщается, что
все сервисы, оказываемые платежной системой на территории России, аналогичны сервисам международных аналогов. То есть картой «Мир» можно оплачивать покупки в магазине и в Интернете, пополнять счет, переводить деньги и т.д.
 
- Зачем платить чужим, лучше оставлять средства в стране. Правительство РФ пошло верным путем, - считает президент Торгово-промышленной палаты Самарской области Валерий Фомичев.
 
Вместе с тем, самарские эксперты в области экономики подчеркивают, что платежную систему НСПК необходимо развивать, потому что на данном этапе у нее есть и ряд минусов.
 
- Сейчас в платежной системе «Мир» уже 385 банков: 106 из них выпускают карту «Мир», 305 полностью подготовили свои устройства для приема и обслуживания национальных карт. По состоянию на 20 июля 2017 года, выпущено более 10 миллионов карт, - отмечает начальник отдела платежных систем и расчетов отделения по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России Максим Долгун.
 
Но в России установлены миллионы терминалов всех платежных систем. То есть не исключено, что на первое время у пользователей карты «Мир» все же могут возникнуть сложности со снятием денег без комиссии из своего банкомата, который еще нужно будет найти, и пока далеко не в любом заведении и магазине ей можно расплатиться. Кроме того, система бонусов для карты только разрабатывается.
 
- Нельзя переводить людей на новую систему оплаты силой – их нужно привлекать, создавать для них удобные условия для оплаты, какие-то бонусные программы наподобие тех, что предлагают другие операторы. Сервис НСПК нужно популяризировать на национальном уровне, - считает Александр Степанов.
 
Причем работать нужно не только с банками и жителями. Есть еще третья сторона – это компании. Ресурсоснабжающие организации, управляющие компании и другие структуры. Чтобы пользователь карты мог в режиме онлайн оплатить коммуналку с карты «Мир», его управляющая компания также должна быть подключена к платежной системе НСПК. Для примера, сервисом «Онлайн-платежи» управляющей компании, обслуживающей жилфонд 4 районов Самары, могут пользоваться клиенты любого российского банка, но имеющие карту MasterCard или Visa. И пока нет закона, который обязывает юридические лица переходить на систему «Мир». Следовательно, их нужно как-то мотивировать.
 
В итоге создание платежной системы «Мир», по мнению экспертов, это логичный и важный шаг со стороны правительства РФ, но чтобы эта система стала популярной – ее нужно развивать. Стоит отметить, что масштабный запуск данной программы запланирован на осень 2017 года.
 
- При этом, как и сейчас, клиент сможет сам выбрать, каким образом ему удобно получать бюджетные средства: наличными, на банковский счет, к которому не привязана карта, или же на карту «Мир», - отметил Максим Долгун.
Дата: 24 июля 2017 , 11:10
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Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Rbc.ru
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