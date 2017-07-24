Прошлое и будущее русских комиксов

Многие не знакомые с индустрией люди ошибочно полагают, что комиксы — это такие книжицы с картинками для детей и всерьез их не воспринимают. Между тем комиксы уже давно стали частью мировой массовой культуры. Существуют целые фестивали. Такие издательства, как Marvel или DC даже создают целые киновселенные. Ведь почти все вы смотрели фильмы о Бэтмене, Мстителях, Человеке Пауке и других супергероях, которые пришли на экраны прямиком со страницы комиксов.





Лучшие образцы жанра ориентированы именно на взрослую аудиторию и часто поднимают серьезные вопросы и темы. Поэтому основа любого хорошего комикса — это персонажи и история. На Западе индустрия комиксов пережила настоящий расцвет в 1930-50 годы, а в 1990-е и 2000-е мир покорили японские комиксы — манга. Надо отметить, что в России комикс-индустрия стала популярна сравнительно недавно. В 90-е люди здесь, наоборот, сначала смотрели кино и мультсериалы о тех или иных героях, а лишь потом узнавали о комиксах. У меня так было, например, с Черепашками Ниндзя и Человеком Пауком. В то время найти новые выпуски комиксов было очень тяжело, приходилось постоянно заглядывать в киоски «Роспечати» и мониторить витрины на предмет журналов с новыми обложками. Такой вот комиксовый дефицит. Тогда я подумать не мог, что когда-нибудь попаду на целую выставку комиксов, где будут представлены сотни работ со всех уголков России и мира.



























На данный момент профессиональное сообщество художников-иллюстраторов начало всерьез задаваться вопросом о том, каким будет лицо русского национального стиля графической прозы. Сегодня уже можно четко обозначить границы американского, европейского и азиатского стилей, а значит, и воспроизвести их. Настало время формировать и вводить русские тренды. На выставке как раз можно ознакомиться с образцами российских комиксов. Стоит отметить, что чаще всего наши художники используют японский стиль рисовки — у персонажей характерные для манги большие глаза и присущая аниме экспрессия. Впрочем, не все представленные на выставке комиксы были нарисованы в стиле манги. Русский тренд раскрывали именно персонажи, о чем я говорил выше. Персонажи — это база. И многие авторы выбрали героев, которых мы знаем и любим с детства.



На данный момент профессиональное сообщество художников-иллюстраторов начало всерьез задаваться вопросом о том, каким будет лицо русского национального стиля графической прозы. Сегодня уже можно четко обозначить границы американского, европейского и азиатского стилей, а значит, и воспроизвести их. Настало время формировать и вводить русские тренды. На выставке как раз можно ознакомиться с образцами российских комиксов. Стоит отметить, что чаще всего наши художники используют японский стиль рисовки — у персонажей характерные для манги большие глаза и присущая аниме экспрессия. Впрочем, не все представленные на выставке комиксы были нарисованы в стиле манги. Русский тренд раскрывали именно персонажи, о чем я говорил выше. Персонажи — это база. И многие авторы выбрали героев, которых мы знаем и любим с детства.

























Вот, например, комикс «Алиса». Мог ли писатель Кир Булычев в 1977 году даже думать о том, что в далеком 2017 году придуманная им героиня с автоматом будет противостоять радиоактивным мутантам и зомби на страницах комикса? Жаль, писатель этого уже не застал (ушел из жизни в 2003 году). Зато Кир Булычев видел фильм«Гостья из будущего», снятый по мотивам своей повести в 1984 году, где роль Алисы исполнила Наталья Гусева. Внешность актрисы позаимствовал и московский художник Владимир Сахнов при создании комикса о приключениях Алисы в постапокалиптическом мире. А это, согласитесь, больше реверанс в сторону людей, которые выросли на «Гостье из будущего» и способны поностальгировать, чем в сторону современных подростков.



Вот, например, комикс «Алиса». Мог ли писатель Кир Булычев в 1977 году даже думать о том, что в далеком 2017 году придуманная им героиня с автоматом будет противостоять радиоактивным мутантам и зомби на страницах комикса? Жаль, писатель этого уже не застал (ушел из жизни в 2003 году). Зато Кир Булычев видел фильм«Гостья из будущего», снятый по мотивам своей повести в 1984 году, где роль Алисы исполнила Наталья Гусева. Внешность актрисы позаимствовал и московский художник Владимир Сахнов при создании комикса о приключениях Алисы в постапокалиптическом мире. А это, согласитесь, больше реверанс в сторону людей, которые выросли на «Гостье из будущего» и способны поностальгировать, чем в сторону современных подростков.







































Еще один колоритный персонаж с русским духом — Майор Гром. В феврале 2017 года режиссер Владимир Беседин выпустил одноименную 30-минутную короткометражу о похождениях бравого майора, которая так понравилась зрителям, что теперь снимают полный метр. Между тем комиксы о страже порядка рисуют с 2012 года, поэтому у всех, кто хочет узнать о приключениях Грома, есть такая возможность. Рисовка очень приятная и радует глаз.



Еще один колоритный персонаж с русским духом — Майор Гром. В феврале 2017 года режиссер Владимир Беседин выпустил одноименную 30-минутную короткометражу о похождениях бравого майора, которая так понравилась зрителям, что теперь снимают полный метр. Между тем комиксы о страже порядка рисуют с 2012 года, поэтому у всех, кто хочет узнать о приключениях Грома, есть такая возможность. Рисовка очень приятная и радует глаз.

























А еще на выставке в отдельной комнате можно было самому взять в руки карандаш и что-нибудь нарисовать, спросив совета у опытных художников. Я, признаюсь честно, не рисовал с детства, потому лишь заглянул туда одним глазком. Гораздо больше времени я провел на ярмарке. Одни торговцы предлагали отведать сладости, прямиком из азиатских стран, другие предлагали купить комиксы, различные значки, блокноты и прочее. А еще группа ремесленников торговала напечатанными на 3D-принтере фигурками персонажей известных фильмов, комиксов и видеоигр. Удержаться от покупок было невозможно.



А еще на выставке в отдельной комнате можно было самому взять в руки карандаш и что-нибудь нарисовать, спросив совета у опытных художников. Я, признаюсь честно, не рисовал с детства, потому лишь заглянул туда одним глазком. Гораздо больше времени я провел на ярмарке. Одни торговцы предлагали отведать сладости, прямиком из азиатских стран, другие предлагали купить комиксы, различные значки, блокноты и прочее. А еще группа ремесленников торговала напечатанными на 3D-принтере фигурками персонажей известных фильмов, комиксов и видеоигр. Удержаться от покупок было невозможно.



























Выставка авторского комикса проходит в Самаре уже в пятый раз и продлится до 29 июля.