Возбуждено уголовное дело по факту уклонения самарской управляющей компании от платы за тепло

По версии следствия, «Васко» собрало на своих счетах более 48 миллионов рублей, полученных от жителей за услуги ЖКХ, но не перечислило их ресурсоснабжающей организации. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело, сообщает прокуратура Самарской области.

На момент публикации материала комментарий от «Васко» получить не удалось.