Установка системы видеонаблюдения в домах. Бесплатный сыр или мышеловка?

Общение с незваным гостем сразу не задалось. Начнем с того, что прежде, чем открыть дверь, я попросил звонившую в мою квартиру женщину представиться. Она обозначила себя как член домового комитета. «Запахло сенсацией!» - подумалось мне, потому что от словосочетания «домовой комитет» повеяло таким архаизмом, и разговор тут же стал интересным. Ведь домовые комитеты уже давно сменили советы многоквартирных домов и товарищества собственников жилья. А уж члены ТСЖ наверняка представились бы правильно, да и не помню я, когда за последние лет пять ко мне лично приходили из товарищества. Следовательно, человек за порогом был явно не тем, за кого себя выдавал. Детектив, к сожалению, закончился быстро, так как не успел я открыть дверь, как дама вручила мне брошюру компании «Цифрал-Сервис». На вопрос о том, в порядке ли вещей для сотрудников фирмы выдавать себя за соседей жильцов, внятного ответа она дать не смогла. Далее у нас произошел такой диалог:

- Что вы хотите от меня?

- Мы хотим установить в вашем доме систему видеорегистрации. Поставьте вашу подпись вот здесь, если вы не против.

- Сколько я должен за это заплатить, и с какой целью вы это делаете?

- Ничего платить не нужно. Только ваша подпись. Видеокамеры в подъездах – очень полезная вещь. Тем более, перед Чемпионатом мира по футболу в 2018 году. Мало ли, что натворят туристы, а если будет видеозапись, гражданам России будет проще доказать, что они ни в чем не виноваты.

Признаюсь, креатив этой дамы меня даже восхитил. Перед глазами тут же возникла картина: орда каких-нибудь пьяных и озлобленных французов штурмует мой подъезд, словно Бастилию. Мы с соседями держим оборону, силы не равны. В ход идет все – пожилые соседки поливают штурмующих холодной водой из окон, домохозяйки отбиваются швабрами, мужики идут врукопашную. Почему-то подобный сценарий развития событий показался мне маловероятным, и я отказался от предложения «Цифрал-Сервиса». Но дама не сдавалась. Когда я стал закрывать дверь, она попыталась помешать, выставив ногу в дверной проем. Под ободряющие возгласы моего пожилого соседа женщину удалось выпроводить. Отбились.

В четверг, 20 июля, sgpress.ru стал выяснять, правомерны ли действия «Цифрал-Сервиса». В администрации компании пояснили, что в доме действительно планируется установка системы видеорегистрации по программе «Безопасный дом». Якобы 10 июля даже проводилось собрание собственников, на которое пришло 2,5 человека, то есть кворум собран не был. Поэтому в компании решили провести такой вот обход жителей и сбор подписей. При этом, кроме брошюры о прелестях программы, собственникам ничего не предлагалось. Например, представитель «Цифрал-Сервиса» не показала договор, в котором должно быть прописано, что денег с жителей после установки видеокамер брать не будут.

На официальном сайте проекта указано, что он реализуется с 2009 года группой социально-ориентированных предприятий в различных городах России, входящих с 2014 года в некоммерческое партнерство «Безопасный дом». Инициатива создания программы принадлежит ГК «Цифрал-Сервис», которая имеет филиал и в Самаре. Представители компании пояснили sgpress.ru, что установка видеокамер будет бесплатной, абонентская плата затем составит всего 1 рубль. Отдельных квитанций жители получать не будут, а указанная сумма якобы будет включена в платежку за обслуживание домофонов «Цифрал-Сервиса». И здесь есть несколько нюнансов.

По словам представителя центра «ЖКХ-Контроль» Самарской области, платить в конечном итоге все равно придется жителям, ведь установленное оборудование станет частью общедомового имущества. При таком сценарии крайне примечательно судебное дело А55-31901/2016, которое рассматривалось в Арбитражном суде Самарской области в марте 2017 года. Управляющая компания ООО «Жилищно-коммунальные системы» выставила в своей квитанции жителям счет и на оплату услуг по обслуживанию домофонной системы «Цифрал-Сервиса». Самарский Роспотребнадзор это оспорил. В качестве доводов сотрудники ЖКС как раз и приводили аргумент, что домофоны – общее имущество МКД. Справедливости ради стоит отметить, что Роспотребнадзор все же признал требования ЖКС незаконными.

В то же время в четверг, 20 июля, сотрудник ЖКС сообщил sgpress.ru, что для установки системы видеорегистрации в домах «Цифрал-Сервису» придется подавать заявку в управляющую компанию. В ЖКС также считают, что это оборудование должно стать общедомовым имуществом. Следовательно, за него может взиматься плата с жителей.

Есть другой вариант, при котором ЖКС из схемы исключается, а «Цифрал-Сервис» может заключить договоры на установку аппаратуры напрямую с жителями, то есть сдавать его собственникам в аренду. Но ведь сотрудники собственникам никакого договора не показывали. Зато бланк договора можно найти на сайте проекта. И в тексте документа говорится, что исполнитель обязуется за свой счет оборудовать МКД аппаратным комплексом видеонаблюдения и регистрации видеоинформации. Но там же прописаны и другие услуги, уже не бесплатные: формирование видеоархива информации, техническое обслуживание и ремонт системы, проведение модернизации системы и т.д. Все это указано в пункте 1.1 договора, а далее следует пункт 1.2: «заказчики обязуются принять и оплатить услуги исполнителя, указанные в пункте 1.1». Таким образом, бесплатной в данном случае может быть только установка видеокамер. Но, повторюсь, никакие договоры жителям заключать не предлагали, а в ЖКС о намерениях «Цифрал-Сервиса» до моего звонка и вовсе ничего не знали. Поэтому не исключен третий вариант развития событий.

Если за систему видеорегистрации будут взимать плату в рамках действующих договоров на обслуживание домофонов, как мне объяснили в компании, то получается, что вопросы оплаты данной конкретной услуги могут вообще никак не регулироваться. То есть компания может в любой момент изменить условия договора, увеличить абонентскую плату и т.д. Здесь уместно вспомнить, например, различных интернет-провайдеров, которые предлагают жителям пользоваться их услугами всего за 1 рубль в месяц. Но часто не упоминают, что «рублевая халява» длится всего пару-тройку месяцев, а потом им будут выставлять совсем не дешевую абонентскую плату.

Поэтому специалисты «ЖКХ-Контроль» советуют ни в коем случае не ставить никакие подписи и не соглашаться неизвестно на что. Сначала нужно все тщательно изучить, ознакомиться с договором, предлагаемым компанией, его условиями и пунктами. В идеале и вовсе показать его человеку с юридическим образованием.