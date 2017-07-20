Московское шоссе от Масленникова до Киевской сделают односторонним в середине следующей недели

Начиная со среды, 26 июля, движение на Московском шоссе от проспекта Масленникова до улицы Киевской (рынок «Караван») сделают односторонним по направлению «в город», сообщила главный консультант департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области Анна Ситник.



Объезд в направлении "из города" можно будет осуществить по улице Киевской, которая будет односторонней по направлению "из города", либо по улице Мичурина,

В администрации Самары в ближайшее время должны утвердить и представить схему организации движения общественного транспорта с учетом ограничения движения по Московскому шоссе.







