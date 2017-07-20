20 июля 2017 года,
17:18
$ 59.24    68.28   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Самарская экспедиция
Итоги года
Час пешком
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

Самарцы смогут совершить путешествие в «Литературный Узбекистан»

В пятницу, 21 июля, в 18:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится интерактивное путешествие «Литературный Узбекистан».
 
В программе: знакомство с историей и культурой страны, знакомство с литературой Узбекистана «От дастана до современности», выступление чтецов и литераторов, книжная экспозиция узбекской литературы, узбекская национальная музыка.
 
Во встрече примут участие представители Всероссийского конгресса узбеков, узбекистанцев.
 
Место встречи: Летний читальный зал (площадка перед главным входом в СОУНБ).
 
Проспект Ленина, 14 а.
 
Вход – свободный. 12+
 
 
Дата: 20 июля 2017 , 15:29
107
Автор текста: Ирина Кириллова
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
В Самаре не нашли подрядчика на разработку проектной документации нового грузового речпорта
20 июля 2017
6
В Самаре не нашли подрядчика на разработку проектной документации нового грузового речпорта
В Кировском районе объявили еще один аукцион на ремонт дворов. Адреса
20 июля 2017
125
В Кировском районе объявили еще один аукцион на ремонт дворов. Адреса
Московское шоссе от Масленникова до Киевской сделают односторонним в середине следующей недели
20 июля 2017
194
Московское шоссе от Масленникова до Киевской сделают односторонним в середине следующей недели
Самарцы смогут совершить путешествие в «Литературный Узбекистан»
20 июля 2017
107
Самарцы смогут совершить путешествие в «Литературный Узбекистан»
Тоннель на Московском шоссе открыли
20 июля 2017
2493
 
Тоннель на Московском шоссе открыли
Очередная волна распределения мест в детсадах начнется 24 июля
20 июля 2017
172
Очередная волна распределения мест в детсадах начнется 24 июля
13-летний парень разрисовал «четверку» соседа аэрозольной краской
20 июля 2017
758
13-летний парень разрисовал «четверку» соседа аэрозольной краской
В Самаре 67-летняя женщина погибла, оказавшись зажатой между двумя легковушками
20 июля 2017
826
В Самаре 67-летняя женщина погибла, оказавшись зажатой между двумя легковушками
Около «Самара Арены» дома защитят от шума экранами
20 июля 2017
229
Около «Самара Арены» дома защитят от шума экранами
Лента новостей
20 июля 2017 , 17:13
6
В Самаре не нашли подрядчика на разработку проектной документации нового грузового речпорта
На участие в аукционе было подано две заявки – от ООО «Терра», предлагавшей за...
20 июля 2017 , 16:30
125
В Кировском районе объявили еще один аукцион на ремонт дворов. Адреса
На эти цели из бюджета района выделят 28 млн рублей.
20 июля 2017 , 15:58
194
Московское шоссе от Масленникова до Киевской сделают односторонним в середине следующей недели
 Это необходимо для строительства кольцевой развязки на пересечении с улицей Луначарского.
20 июля 2017 , 15:29
107
Самарцы смогут совершить путешествие в «Литературный Узбекистан»
В пятницу, 21 июля, в 18:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится...
20 июля 2017 , 14:23
2493
 
Тоннель на Московском шоссе открыли
В четверг, 20 июля, в первой половине дня в Самаре пустили движение по построенному путепроводу...
20 июля 2017 , 13:06
172
Очередная волна распределения мест в детсадах начнется 24 июля
Это допместа  на новый 2017-2018 учебный год.
20 июля 2017 , 13:02
758
13-летний парень разрисовал «четверку» соседа аэрозольной краской
Инцидент произошел на улице Сабирзянова в Отрадном.
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Ждать рейса из Самары в Анталью в Курумоче остались три пассажира
27 июня 2017
6778
3
Ждать рейса из Самары в Анталью в Курумоче остались три пассажира
Вылет изначально был запланирован на вторник, 27 июня, на 1:30 по местному времени из аэропорта...
Нового начальника областного главка Александра Винникова представили самарским полицейским
28 июня 2017
5400
Нового начальника областного главка Александра Винникова представили самарским полицейским
Как ранее  писал  sgpress . ru , 55-летний  генерал-майор полиции...
Шквалистый ветер повалил в Самаре деревья и остановку
5 июля 2017
4526
3
Шквалистый ветер повалил в Самаре деревья и остановку
В среду, 5 июля, во второй половине дня в городе поднялся сильный ветер.
В Самаре на выходных сохранится теплая погода, но снова пройдут дожди, возможен град
30 июня 2017
3413
1
В Самаре на выходных сохранится теплая погода, но снова пройдут дожди, возможен град
В первые дни июля на погоду будут влиять циклонические вихри, которые принесут дожди, грозы и...
Объемные вещи, цветочный принт или сланцы с носками. Что из этого будет модно в Самаре этим летом?
30 июня 2017
1657
Объемные вещи, цветочный принт или сланцы с носками. Что из этого будет модно в Самаре этим летом?
Любимое всеми время года уже наступает на пятки весне, поэтому магазины предлагают огромный...
Любой может стать автором имени обезьянки из Самарского зоопарка
26 июня 2017
551
1
Любой может стать автором имени обезьянки из Самарского зоопарка
Игрунка обыкновенная приехала из Пензенского зоопарка.
Самарские юниоры «взяли» 4 медали на первенстве России
26 июня 2017
406
Самарские юниоры «взяли» 4 медали на первенстве России
В Саранске состоялось молодежное первенство России по легкой атлетике, в котором принимали...
Фонд капремонта объявил новые аукционы на получение кредитов для обновления фасадов к ЧМ-2018
26 июня 2017
530
Фонд капремонта объявил новые аукционы на получение кредитов для обновления фасадов к ЧМ-2018
Как ранее сообщал sgpress.ru, НО «Региональный оператор Самарской области «Фонд...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.