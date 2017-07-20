Самарцы смогут совершить путешествие в «Литературный Узбекистан»
В пятницу, 21 июля, в 18:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится интерактивное путешествие «Литературный Узбекистан».
В программе: знакомство с историей и культурой страны, знакомство с литературой Узбекистана «От дастана до современности», выступление чтецов и литераторов, книжная экспозиция узбекской литературы, узбекская национальная музыка.
Во встрече примут участие представители Всероссийского конгресса узбеков, узбекистанцев.
Место встречи: Летний читальный зал (площадка перед главным входом в СОУНБ).
Проспект Ленина, 14 а.
Вход – свободный. 12+
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