Самарцы смогут совершить путешествие в «Литературный Узбекистан»

В программе: знакомство с историей и культурой страны, знакомство с литературой Узбекистана «От дастана до современности», выступление чтецов и литераторов, книжная экспозиция узбекской литературы, узбекская национальная музыка.

Во встрече примут участие представители Всероссийского конгресса узбеков, узбекистанцев.

Место встречи: Летний читальный зал (площадка перед главным входом в СОУНБ).

Проспект Ленина, 14 а.

Вход – свободный. 12+