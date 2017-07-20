Тоннель на Московском шоссе открыли

Пока что автомобилисты могут ездить там только в одном направлении - «из города». Движение «в город» на данном участке будет пущено по тоннелю с субботы, 22 июля. При этом для проведения работ будет закрыто движение над путепроводом, в том числе поворот на Волжское шоссе, сообщила главный консультант департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области Анна Ситник.

Кроме того, с понедельника, 24 июля, будет перекрыт проезд на улицу Бубнова с Московского шоссе. Движение будет осуществляться через дублер.

Надо отметить, что движение по Московскому шоссе все еще затруднено. Это связано с ремонтом дороги в районе ТЦ «Московский».