Самарцев штрафуют за неправильную парковку во дворах

Ситуация с годами изменилась, автомобиль уже давно не роскошь, и проблему с парковкой каждый решает как может. В основном самым простым способом - оставляя машину где-нибудь на газоне, желательно, прямо у себя под окнами. Ведь даже сотню метров до площадки с асфальтовым покрытием многие из нынешних владельцев личного транспорта, похоже, считают марафонской дистанцией. Наиболее деятельные автолюбители создают импровизированные стоянки, ревниво перекрывая «посторонним» вход на них. Это, конечно же, не нравится остальным жителям, которые хотят видеть здесь цветочные клумбы или зоны отдыха.

- Бывает, что автовладельцы привозят щебенку, засыпают часть газона и огораживают это пространство цепочкой с замком, ограничивая туда доступ остальным гражданам. Они начинают считать место своим, - рассказывает управляющий микрорайоном №8 Наталья Шохова. - Но это не что иное, как самовольный захват муниципальной земли. Мы фиксируем такие случаи и передаем сведения в административную комиссию, сотрудники которой составляют акты о правонарушениях.

Подобных импровизированных парковок в районе немало. Они есть по адресам: улица Вольская, 11, 19, Свободы, 14, 18, 22, Средне-Садовая, 32, 36. Некоторые автолюбители признают, что действуют незаконно, но не видят другого выхода.

- А где нам машины ставить? Даже платных стоянок рядом нет, - сетует житель дома на улице Свободы Андрей Глухов. - Ближайшая - где-то в районе Ставропольской, в нескольких кварталах отсюда. Это очень далеко. Да и всех желающих она тоже не вместит.

Так что люди осознанно идут на нарушение закона. За что потом получают штрафы. От 1000 до 5000 рублей за первое нарушение, за повторные - уже больше. Административная комиссия обязывает автовладельцев демонтировать незаконно организованные парковки, убирать цепи-тросы с замками, однако спустя какое-то время «оборудование» возвращается на прежнее место.

- Узаконить такую парковку и, соответственно, избежать штрафов можно, - говорит председатель административной комиссии Советского района Игорь Гавриков. - Но для этого нужно провести общее собрание собственников дома, принять решение, обратиться с ним в департамент градостроительства для оформления земли в аренду и в управляющую компанию.

Сложности возникают уже на первом этапе: собрать больше половины собственников непросто. А когда люди узнают еще и о том, что за аренду земли надо будет ежемесячно платить, отпадают и те, кто изначально был «за», меняют свое мнение на противоположное. Поэтому к компромиссу в этом вопросе соседи приходят редко, и автолюбители продолжают нарушать закон и уничтожать газоны.

Комментарии





Игорь Гавриков, председатель административной комиссии Советского района:

- Тех, кто ставит столбики с цепями и перекрывает часть газона, мы привлекаем к ответственности по статье 5.2 закона «Об административных правонарушениях на территории Самарской области». Делаем фото, направляем запрос в ГИБДД, устанавливаем владельца автомобиля, составляем протокол и затем дело рассматривает административная комиссия. Штрафы статьей предусмотрены не самые маленькие, тем не менее, подобные парковки возникают вновь и вновь. Так что работы в этом направлении у нас меньше не становится. С жалобами на самовольный захват земли жители могут обращаться в администрацию района.





Наталья Шохова, управляющий микрорайоном №8:

- Проблема парковок на газонах для нашего района очень актуальна. Беседы с водителями не приносят результата. По-человечески их можно понять, парковочных мест внутри дворов действительно нет. Но закон един для всех. Когда ремонтируют внутриквартальные дороги, можно предусмотреть и места для автомобилей. У нас такое решение, например, было воплощено у дома на улице Свободы, 5 в рамках программы «Двор, в котором мы живем». Там расширили внутриквартальную дорогу и в двух местах вдоль четырех домов оборудовали «карманы». Но пока таких примеров немного.

Леонид Еременко, председатель совета многоквартирного дома на улице Свободы, 5:

- В нашем дворе проблема парковки решена, но не так, как нам хотелось бы. Потому что этой стоянкой, обустроенной вдоль дома с внутренней стороны, во дворе, пользуются посторонние люди, не жители двора. Они оставляют свои машины, а нам опять не хватает парковочных мест. Мы обращались во многие инстанции, нам везде отвечают, что стоянка эта общественная, поэтому жители не имеют права как-то забронировать их за собой. Вот и выходит, что парковка есть, но машины на ней ставят чужие. Приезжие водители, бывает, и на газонах паркуются. Оставляют машины ненадолго, но грунт повредили, вид у двора уже не тот.