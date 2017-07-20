Сотрудница самарского ФСИН защитила пенсионерку от грабителя

- Наше отделение расположено в цокольном помещении пятиэтажного дома, - рассказывает Макарова. - Я была у себя в кабинете, когда услышала крик о помощи. Как потом выяснилось, это была Людмила Николаевна, жительница подъезда, с которой мы иногда общаемся.

Елена выбежала на улицу и увидела рядом с пенсионеркой женщину лет 30. Одной рукой та вцепилась в цепочку Людмилы Николаевны и с силой тянула на себя, в другой сжимала металлическую пилку для ногтей, которую норовила воткнуть пенсионерке в шею.

Не раздумывая, Елена бросилась на помощь. Освободила соседку, обезоружила нападавшую. Помогли неплохая физическая подготовка и владение приемами самообороны. Вслед за Еленой из инспекции выбежала еще одна сотрудница. Продолжая удерживать нападавшую, девушки вызвали полицию. Та, поняв, что попалась, попыталась усыпить их бдительность. Говорила, что ее неправильно поняли: она, мол, не хотела ничего плохого и вообще это пенсионерка на нее напала. Эту же историю задержанная потом рассказывала полицейским.

По словам Людмилы Николаевны, она специально старалась подтащить нападавшую поближе к окнам служебных кабинетов, чтобы Елена услышала крики и выбежала.

- Я знала, что если ты на месте, то обязательно поможешь, - сказала потом пенсионерка своей спасительнице.

Заместитель начальника филиала по Советскому району уголовно-исполнительной инспекции Елена Макарова служит более шести лет. Применить на практике навыки самообороны девушке пришлось впервые.

- Меня поразило, что никто из жильцов не поспешил на помощь, даже не выглянул на крик женщины, - говорит Елена. - Дело было около пяти часов вечера, когда многие уже вернулись с работы. Но все как будто исчезли, никто даже полицию не вызвал. Мне непонятно такое равнодушие.

Вечером того же дня Елену вызвали в отделение полиции для дачи показаний. Выяснилось, что в крови задержанной обнаружен предположительно наркотический препарат. Макарова говорит, что ее это не удивило, она сразу обратила внимание на неадекватное поведение нападавшей: та вела себя как пьяная, разнузданно, но запаха алкоголя от нее не было. Да и то, что правонарушительница решилась напасть на свою жертву около уголовно-исполнительной инспекции, практически под вывеской, говорит о том, что та не в состоянии была адекватно оценить ситуацию и собственное поведение.