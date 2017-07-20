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В ранних арбузах в Самаре химии не обнаружили

В Самаре стартовал сезон продажи бахчевых. На улицах появляется все больше палаток с арбузами и дынями. Их предлагают в торговых сетях, на рынках, продают просто с машин. Уже сравнительно недорого, 20 - 25 рублей за килограмм. Но безопасны ли ранние арбузы, не начинены ли они «химией» по самую корку? «СГ» искала ответы вместе со специалистами.

Риск отравления 
 
Многие боятся есть бахчевые культуры, которые, так сказать, открывают сезон. Не покупают их принципиально, считая, что эти экземпляры - как правило, заграничные - безвкусные и «накачанные». Ждут августа-сентября, когда созреет и доберется до нас отечественный продукт, астраханский. 
 
Об опасности ранних арбузов предупреждает и управление Роспотребнадзора по Самарской области. На прошлой неделе ведомство распространило сообщение о риске отравления нитратами. Чтобы ускорить созревание, увеличить массу плодов, недобросовестные производители могут нарушить регламенты, превысить дозы стимуляторов роста и минеральных удобрений. 
 
Журналисты «СГ» и председатель региональной общественной организации по защите прав потребителей «Союз потребителей» Эльнур Гамбаров 14 июля купили арбузы в четырех торговых точках. Специалисты лаборатории пищевой и сельскохозяйственной продукции Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний Самарской области проверили, сколько нитратов содержится в образцах. По требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» этот показатель не должен превышать 60 мг/кг. 
 
Гипермаркет «Лента» (ул. Красноармейская, 131) 
 
Происхождение товара: Китай. 
 
Цена: 21,99 рубля за килограмм. 
 
Вес купленного арбуза: 8,7 кг. 
 
Берем из клетки первый попавшийся арбуз. Все они примерно одного размера, довольно большие. Заместитель директора гипермаркета Сергей Пачин рассказывает, что это недавняя поставка. Мы интересуемся, откуда «полосатики». Информация не указана на ценнике. У работников магазина уходит около получаса, чтобы это выяснить, отыскать в недрах магазина документы. Терпеливо ждем. 
 
Наконец показывают декларацию о соответствии, из которой понятно, что бахчевые родом из Китая и что соответствуют требованиям Технического регламента. Также знакомимся с актом надзора подкарантинной продукции, составленным управлением Россельхознадзора по Самарской области 12 июля. Ведомство констатирует: карантинные вредные организмы не обнаружены. Кстати, гипермаркет - единственное место, где нам представили реальные документы на товар. 
 
Результаты испытаний: содержание нитратов - 47 мг/кг (в норме). 

Супермаркет «Пятерочка» (ул. Промышленности, 307) 
 
Происхождение товара: Казахстан. 
 
Цена: 20,90 рубля за килограмм. 
 
Вес купленного арбуза: 5,7 кг. 
 
Директор супермаркета Марина Дагаева поясняет: это первая партия арбузов, поступившая в этом сезоне в магазин. Сначала килограмм стоил 50 рублей, но потом цену снизили в два с половиной раза, и люди стали покупать. 
 
- А вы сами-то пробовали? 
 
Директор придерживается расхожего мнения: 
 
- Не экспериментирую. Считаю, что арбузы надо покупать в середине - конце августа. 
 
В «Пятерочке» нам не смогли показать документы на арбузы, сказали, что бумаги находятся в центральном офисе компании. Хотя бы «родина» обозначена на наклейке на коробке, в которой прибыли бахчевые. Это Казахстан. Однако в чеке на товар указана иная информация: арбузы отечественного производства. Мы верим первому источнику. 
 
Результаты испытаний: содержание нитратов - 51 мг/кг (в норме). 
 
ИП у входа в центр торговли «Безымянский» (ул. Калинина, 23) 
 
Происхождение: Казахстан. 
 
Цена за 1 килограмм: 25 рублей. 
 
Вес купленного арбуза: 9,5 кг. 
 
Индивидуальный предприниматель, к которой мы подходим на рынке, оказывается однофамилицей нашего эксперта. Вместе дивимся этому совпадению. Раиса Гамбарова воодушевлена, нахваливает товар: «суперские» арбузы из Казахстана. Предлагает вскрыть плод, чтобы мы убедились. Хотя санитарные правила запрещают продавать разрезанные и даже «вскрытые» треугольниками-пробниками бахчевые. На прилавке лежат половинки арбузов, обернутые прозрачными пакетами. Наверное, для рекламы, чтобы все видели, какой плод зрелый, красный, аппетитный. 
 
- Это не ранние арбузы, мы торгуем уже несколько месяцев. У нас и на Новый год они были в продаже. Цена доходила до 200 рублей за килограмм, - рассказывает предприниматель. - Сначала - турецкие арбузы, иранские, потом узбекские и теперь вот из Казахстана. 
 
Документов, подтверждающих безопасность бахчевых, у Раисы Гамбаровой нет. Она объясняет: взяла арбузы на базе на улице Олимпийской с машины, которая прибыла прямиком из Казахстана. По ее словам, большегрузы без документов на товар на базу не пускают. Наверное, мы должны поверить на слово. 
 
Результаты испытаний: содержание нитратов - 58 мг/кг (в норме). 
 
Незаконная лоточная торговля (перекресток улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной) 
 
Происхождение товара: неизвестно. 
 
Цена: 20 рублей за килограмм. 
 
Вес купленного арбуза: 6 кг. 
 
Арбузы разложены по деревянным ящикам, которые стоят прямо на асфальте у пешеходного перехода. Продавец не слишком бегло говорит по-русски, но понимает нас и пытается поддерживать беседу. Мужчина заявляет: его арбузы - астраханские. Мы, конечно, не верим. Документы даже не спрашиваем, потому что у незаконной торговой точки их не может быть. Активист общественной организации отважно пробует кусочек мякоти арбуза с ножа. Сладкий. Продавец говорит, что один арбуз упал и раскололся. Его и пустил на пробники. 
 
Результаты испытаний: содержание нитратов - 51 мг/кг (в норме). 
 
Вывод 
 
Содержание нитратов во всех арбузах, которые мы приобрели, соответствует норме. Неужели опасность ранних бахчевых преувеличена? Или в последние годы «химические» плоды больше не просачиваются в Самару? К слову, «СГ» вместе с экспертами испытывала арбузы и дыни в начале августа 2012 года, и тогда нитратов в них было в два-три раза больше нормативных показателей.
 
СПРАВКА «СГ» 
 
По информации сайта управления Роспотребнадзора по Самарской области, избыточное поступление в организм человека нитратов приводит к тому, что они восстанавливаются до нитритов, обладающих в сто раз более токсичными свойствами. Удар приходится по желудочно-кишечному тракту, сердечно-сосудистой, нервной системам. Нитриты под действием ферментов желудочного сока переходят в нитрозамины - вещества, обладающие канцерогенным, мутагенным и эмбрионотоксическим действием. Первые признаки отравления нитратами: тошнота, рвота, понос, сопровождающийся гнилостным запахом, синюшность ногтей, губ, лица, головная боль.
 
Дата: 20 июля 2017 , 10:00
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Автор текста: Лариса Дядякина
Автор фото: Екатерина Елизарова
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