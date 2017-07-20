Самарцы будут получать квитанции за воду с опозданием до сентября

На текущий момент на новую систему переведено 292 тысяч абонентов. За счет смены программного обеспечения компания надеется выставлять платежки быстрее, но пока ситуация складывается с точностью наоборот. В течение августа-сентября 2017 года процесс будет завершен, и тогда проблема с задержкой доставки квитанций будет исключена, сообщает пресс-служба СКС.

Если собственник не получил квитанцию до 10 числа, он может распечатать платежку с сайта компании или заплатить за воду по документу с прошлого месяца. Если будут небольшие отклонения по сумме начисления, переплата или недоплата, то это учтут в квитанции за следующий месяц.