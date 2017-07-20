Адвокат избившего пешеходов водителя обжалует приговор своему подзащитному
Суд Самарского района Самары приговорил 26-летнего Антона Феллера к двум годам заключения в колонии общего режима за причинение тяжких телесных повреждений двум прохожим.
По данным регионального ГУ МВД, 21 апреля 2017 года житель Самары Антон Феллер на своей иномарке Шевроле Круз подъехал к магазину на улице Куйбышева, 57 и припарковался на тротуаре у входа в торговую точку. После того, как он совершил покупки, у машины его встретил мужчина, который попросил водителя убрать автомобиль с тротуара. Тот, в свою очередь, толкнул незнакомца в грудь, отчего мужчина упал на асфальт и ударился головой. После водитель ударил по лицу второго прохожего, сел в автомобиль и уехал. Через несколько минут на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они вызвали для пострадавшего «скорую помощь» и выяснили марку и госномер автомобиля. Полицейские связались с владельцем иномарки по телефону и попросили вернуться к месту, где произошел конфликт. Спустя некоторое время водитель приехал.
Согласно заключению эксперта, одному из потерпевших, 26-летнему Егору Чайко, были причинены серьезные травмы – у него зафиксировали перелом костей лица и ушиб головного мозга. Из-за травм он оказался временно нетрудоспособным – вплоть до сегодняшнего дня. По факту причинения тяжкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело. Также весь конфликт зафиксировала камера наблюдения, расположенная на одном из домов. Антон Феллер свою вину не признал и изложил свою версию событий. По его словам, он приехал в магазин для разгрузки – товарных стоек. Пока он был внутри, в машине оставалась сидеть его напарница. В это время к автомобилю якобы подошли двое мужчин – Егор Чайко и его родственник. По словам подсудимого, они начали бить иномарку по боковым стеклам и ругаться. Когда через некоторое время Антон вышел из магазина, они начали оскорблять его и провоцировать на конфликт.
Суд обязал Антон Феллера выплатить Егору Чайко компенсацию в 75 тысяч рублей за причиненный моральный и физический ущерб, а также приговорил его к реальному сроку заключения на два года. Адвокат подсудимого подал жалобу на это решение в Самарский областной суд, которая будет рассмотрена в течение двух недель, сообщили sgpress.ru в пресс-службе Самарского районного суда.
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