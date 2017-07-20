Адвокат и общественник обещали за 13,5 млн рублей подкупить судью Верховного Суда РФ

Суд установил, что обвиняемые предложили директору коммерческой организации посредничество в передаче взятки в сумме 13,5 миллиона рублей судье Верховного Суда РФ. За эти деньги судья должен был отменить постановления Арбитражного суда Ульяновской области и Арбитражного суда Поволжского округа о привлечении фирмы к налоговой ответственности.

28 июля 2016 года подсудимых задержали сотрудники ГУ МВД России по Самарской области, сообщает прокуратура региона.

Суд приговорил председателя общественной организации к 4 годам лишения свободы, а адвоката к 2,5 годам. Оба будут отбывать наказание в колонии общего режима.