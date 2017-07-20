В Самаре пройдет концерт памяти Владимира Высоцкого



В сквере им. Высоцкого его песни и стихи исполнят барды, певцы, музыканты и актеры из Самары, Москвы, Оренбурга, Тольятти, Новокуйбышевска и Жигулевска: Елена Ключникова, Александр Вольдман, Аркадий Соловейчик, Надежда Сорокина, Евгений Разин, Александр Самарин, Федор Соловьев, Василий Чернов, Виктор Чистаев, Сергей Кирюхин, Сергей Иванченко, Сергей Григорьев, Александр Жаров, Василий Шабанов, ансамбль под управлением Жданова, Геннадий Культюмов, Алексей Шпитальник, Марина Архандеева. А также: лауреат Грушинского фестиваля Юрий Панюшкин, Виктор Воронов, заслуженная артистка России, солистка Волжского народного хора Людмила Дюдяева, музыклаьный руководитель ансамбля «Синяя птица» Александр Комаров, лауреат Грушинского фестиваля Татьяна Ляндрес, лауреат фестиваля «Волга песни слышала» Владимир Овчинников.



Ведущий вечера - актер театра «Камерная сцена» Руслан Бузин. Перед началом фестиваля в воздух будет запущено 42 воздушных шара - по количеству прожитых Владимиром Высоцким лет.



Организатор фестиваля - общественный фонд «Центр В.Высоцкого в Самаре», при поддержке администрации Самары.