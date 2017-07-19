Подрядчики начали ремонтировать фасады домов к ЧМ-2018 за свой счет
В июле Фонд капитального ремонта Самарской области вновь не смог найти кредиторов на обновление фасадов на гостевых маршрутах к мундиалю.
Ни один банк не подал заявки на участие в торгах на предоставление займов организации в размере 350 миллионов рублей и 150 миллионов рублей. В результате аукционы были признаны несостоявшимися. В июне фонд уже объявлял торги на предоставление кредита на эти цели в сумме 1,8 миллиарда рублей. Тогда также не нашлось желающих предоставить организации займ.
Между тем в 2017 году в фонде планируют выполнить ремонт фасадов и крыш 242 зданий, а также домов, расположенных в районе улиц Самарской, Галактионовской, Красноармейской. Здания находятся на гостевых туристических маршрутах Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. 20 июня Фонд капитального ремонта Самарской области предоставил sgpress.ru список первых 100 домов, по которым уже прошли торги и начались работы. Пока что подрядчики ремонтируют фасады за свой счет, сообщили порталу в фонде. Когда организация найдет необходимую сумму, строителям возместят понесенные затраты.
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