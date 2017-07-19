МВД готовит оружие «к бою»

Победителем стало ООО «Эст-Прим». С компанией заключили контракт на 7,2 миллиона рублей. На эти деньги фирма должна поставить приволжской службе снабжения МВД 180 комплектов до 30 ноября 2017 года. Склад ФКУ расположен в Самаре на улице Грозненской. Именно туда будет поставлен товар, сообщается на сайте госзакупок.

Все оружие, находящееся в подразделениях МВД, должно быть всегда готово к бою и иметь выверенные прицелы. Комплексная проверка оружия называется приведением к нормальному бою.