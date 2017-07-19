МВД готовит оружие «к бою»
ФКУ «Приволжское окружное управление материально-технического снабжения МВД РФ» провело аукцион на поставку комплекта принадлежностей для приведения оружия к нормальному бою.
Победителем стало ООО «Эст-Прим». С компанией заключили контракт на 7,2 миллиона рублей. На эти деньги фирма должна поставить приволжской службе снабжения МВД 180 комплектов до 30 ноября 2017 года. Склад ФКУ расположен в Самаре на улице Грозненской. Именно туда будет поставлен товар, сообщается на сайте госзакупок.
Все оружие, находящееся в подразделениях МВД, должно быть всегда готово к бою и иметь выверенные прицелы. Комплексная проверка оружия называется приведением к нормальному бою.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
19 июля 2017
124
19 июля 2017
179
1
19 июля 2017
133
19 июля 2017 , 16:23
70
Специалисты завершили ремонт оборудования III тепломагистрали Самарской ТЭЦ.
19 июля 2017 , 15:46
78
Об этом корреспонденту sgpress.ru тренер-преподаватель Игорь Спирин.
19 июля 2017 , 15:11
309
Магистраль входит в альтернативный маршрут движения гостей и болельщиков от аэропорта в Самару.
19 июля 2017 , 14:56
124
Участок от Московского шоссе до улицы Олимпийской обновят "картами".
19 июля 2017 , 14:24
120
В среду, 19 июля, был вывезен один из них - киоск с шаурмой и различной выпечкой.
19 июля 2017 , 13:02
179
Водителям не нужно часами сидеть в очереди в МРЭО
19 июля 2017 , 12:21
133
Новые уборочные машины городу поставит ООО «СпецТрансИнжиниринг». Компания выполнит...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
27 июня 2017
6711
3
Вылет изначально был запланирован на вторник, 27 июня, на 1:30 по местному времени из аэропорта...
28 июня 2017
5342
Как ранее писал sgpress . ru , 55-летний генерал-майор полиции...
5 июля 2017
4481
3
В среду, 5 июля, во второй половине дня в городе поднялся сильный ветер.
30 июня 2017
3361
1
В первые дни июля на погоду будут влиять циклонические вихри, которые принесут дожди, грозы и...
30 июня 2017
1635
Любимое всеми время года уже наступает на пятки весне, поэтому магазины предлагают огромный...
26 июня 2017
518
1
Игрунка обыкновенная приехала из Пензенского зоопарка.
26 июня 2017
379
В Саранске состоялось молодежное первенство России по легкой атлетике, в котором принимали...
26 июня 2017
500
Как ранее сообщал sgpress.ru, НО «Региональный оператор Самарской области «Фонд...