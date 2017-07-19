Студентам стоит подумать о трудоустройстве заранее



Несмотря на то, что официальный процент трудоустройства выпускников весьма высок (75% выпускников находят работу в первый год после окончания учебы), менее половины выпускников начинают карьеру по специальности, еще меньше довольны той заработной платой, которую им может предложить работодатель.



Сегодня многие компании положительно настроены на прием в штат молодых специалистов. Это дает возможность «лепить» специалиста нужного формата, упрощает формирование корпоративной культуры.



Особую потребность работодатели испытывают в специалистах-технарях. Выпускники технических вузов имеют больше шансов быть принятыми на работу без опыта и начать успешный карьерный рост. Многие работодатели готовы вкладывать деньги в обучение выпускников, имеющих базовое техническое образование. Выпускникам-гуманитариям работу найти несколько сложнее.



Чтобы иметь больше шансов на трудоустройство, стоит выбирать учебное заведение, которое привлекает к процессу обучения работодателей, где есть возможность получить стажировку и пройти практику еще во время учебы. Но и сами студенты должны понимать, каких знаний и навыков им не хватает и «добирать» их дополнительными курсами.