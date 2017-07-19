Студентам стоит подумать о трудоустройстве заранее
Лето – горячая пора для абитуриентов. Приемная кампания в учебные заведения в самом разгаре, а значит свой выбор школьники и их родители уже сделали. Ситуация на рынке труда сегодня такова, что важно думать не только о поступлении в ВУЗ, но и про будущее трудоустройство.
Несмотря на то, что официальный процент трудоустройства выпускников весьма высок (75% выпускников находят работу в первый год после окончания учебы), менее половины выпускников начинают карьеру по специальности, еще меньше довольны той заработной платой, которую им может предложить работодатель.
Сегодня многие компании положительно настроены на прием в штат молодых специалистов. Это дает возможность «лепить» специалиста нужного формата, упрощает формирование корпоративной культуры.
Особую потребность работодатели испытывают в специалистах-технарях. Выпускники технических вузов имеют больше шансов быть принятыми на работу без опыта и начать успешный карьерный рост. Многие работодатели готовы вкладывать деньги в обучение выпускников, имеющих базовое техническое образование. Выпускникам-гуманитариям работу найти несколько сложнее.
Чтобы иметь больше шансов на трудоустройство, стоит выбирать учебное заведение, которое привлекает к процессу обучения работодателей, где есть возможность получить стажировку и пройти практику еще во время учебы. Но и сами студенты должны понимать, каких знаний и навыков им не хватает и «добирать» их дополнительными курсами.
Современные сервисы по поиску работы, такие как Jobslooker, предлагают специальный фильтр для тех, кто только начинает карьеру. Если говорить о Самаре, то сервис предлагает горожанам более 2,7 тыс. выканий с пометкой «без опыта». Средняя заработная плата для таких вакансий составляет 25,7 тыс. рублей. Большинство предложений так или иначе связаны с торговлей, но есть и потребность в специалистах других сфер. На Jobslooker удалось найти вакансии системного администратора, электромонтажника, секретаря, химика, диетолога, оператора ПК, товароведа, инженера АСУ, токаря, слесаря, сборщика мебели и др. Интересное предложение делает ОАО «Самарский подшипниковый завод». Компания приглашает всех желающих пройти обучение для дальнейшего трудоустройства. Открыт набор на учеников токаря, штамповщика, раскатчика, слесаря механосборочных работ и др. Также выпускникам самарских вузов не стоит игнорировать услуги городского центра занятости.
*На правах рекламы
Несмотря на то, что официальный процент трудоустройства выпускников весьма высок (75% выпускников находят работу в первый год после окончания учебы), менее половины выпускников начинают карьеру по специальности, еще меньше довольны той заработной платой, которую им может предложить работодатель.
Сегодня многие компании положительно настроены на прием в штат молодых специалистов. Это дает возможность «лепить» специалиста нужного формата, упрощает формирование корпоративной культуры.
Особую потребность работодатели испытывают в специалистах-технарях. Выпускники технических вузов имеют больше шансов быть принятыми на работу без опыта и начать успешный карьерный рост. Многие работодатели готовы вкладывать деньги в обучение выпускников, имеющих базовое техническое образование. Выпускникам-гуманитариям работу найти несколько сложнее.
Чтобы иметь больше шансов на трудоустройство, стоит выбирать учебное заведение, которое привлекает к процессу обучения работодателей, где есть возможность получить стажировку и пройти практику еще во время учебы. Но и сами студенты должны понимать, каких знаний и навыков им не хватает и «добирать» их дополнительными курсами.
Современные сервисы по поиску работы, такие как Jobslooker, предлагают специальный фильтр для тех, кто только начинает карьеру. Если говорить о Самаре, то сервис предлагает горожанам более 2,7 тыс. выканий с пометкой «без опыта». Средняя заработная плата для таких вакансий составляет 25,7 тыс. рублей. Большинство предложений так или иначе связаны с торговлей, но есть и потребность в специалистах других сфер. На Jobslooker удалось найти вакансии системного администратора, электромонтажника, секретаря, химика, диетолога, оператора ПК, товароведа, инженера АСУ, токаря, слесаря, сборщика мебели и др. Интересное предложение делает ОАО «Самарский подшипниковый завод». Компания приглашает всех желающих пройти обучение для дальнейшего трудоустройства. Открыт набор на учеников токаря, штамповщика, раскатчика, слесаря механосборочных работ и др. Также выпускникам самарских вузов не стоит игнорировать услуги городского центра занятости.
*На правах рекламы
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