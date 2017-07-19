Новые 88 остановок в Самару к сентябрю поставит саратовская фирма

Администрация Самары искала подрядчика, который за 9,5 миллиона рублей изготовит и смонтирует остановочные павильоны в Куйбышевском и Октябрьском районах Самары. «Куйбышевский Промстройпроект» предложил выполнить работы за 7,5 миллиона рублей, саратовский завод согласился за 7,4 миллиона и стал победителем.

Все 88 остановок завод должен изготовить и смонтировать в Самаре до 30 сентября 2017 года. Как будут выглядеть новые остановки высотой 2,5 метра, показано на картинке. Гарантия на объекты составит два года.