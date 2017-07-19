В Самаре к ЧМ-2018 планируют открыть запасной выход со станции «Кировская»

На станции «Ягодная» в скором времени начнется строительство транспортно-пересадочного узла. Он будет располагаться на улице Мира и включать в себя специализированные зоны обслуживания пассажиров, залы ожидания, перехватывающие парковки, остановки общественного транспорта.

Еще один узел будет создан на станции «Пятилетка» и позволит организовать удобный подход к метро. Для того, чтобы горожане прямо с электрички попадали к метро, необходимо возобновить работу «законсервированного» выхода со станции «Кировская».

Таким образом, к городской электричке будут подключены все виды пассажирского транспорта. Система транспортно-пересадочных узлов позволит жителям отдаленных районов и пригородных территорий быстро добираться до центра города. И если в 2016 году количество пассажиров, перемещающихся по маршруту «Красный кряжок – Самара - Ягодная», составило более миллиона человек, то в год проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ ожидается рост пассажиропотока более чем в три раза.

Для комплексного решения вопроса развития железнодорожного транспорта Олег Фурсов поручил разработать городскую программу «Транспортно-пересадочные узлы Самары». Поставлена задача сделать так, чтобы самарцы могли перемещаться из самых отдаленных районов города до центра не больше, чем за 40 минут.