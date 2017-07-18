Самарского застройщика оштрафовали за Якова Моисеевича

Ранее антимонопольный орган признал ненадлежащей рекламу компании, в которой женщина звонила своему арендодателю и произносила следующую фразу: «Ну что, Яков Моисеевич, больше мы за вашу квартиру платить не будем».

В адрес Самарского УФАС России поступили обращения трех граждан, которым упоминание в рекламе Якова Моисеевича показалось оскорбительным. В соответствии с частью 6 статьи 5 ФЗ «О рекламе» в рекламе не допускается использование оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе, в отношении национальности. Кроме того, рекламодатель не указал в рекламе «Не плати за съемное» сведения о страховании и об обеспечении кредита по программе «Президентская ипотека». Хотя в ролике предлагалось купить жилье именно по этой программе.